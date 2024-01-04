В Киеве выросло количество жертв в результате атаки РФ 29 декабря

Число погибших во время ракетной атаки россиян в Киеве 29 декабря снова возросло. Следователи обнаружили еще двоих погибших.

В Киеве снова выросло количество погибших

Еще двое погибших в результате удара россиян по столице 29 декабря были обнаружены во время осуществления экспертизы. Таким образом, количество жертв российской агрессии возросло до 32.

Обновление данных о последствиях ракетного удара 29 декабря 2023 года. Следственными криминалистами ГУ МВД, во время проведения экспертизы, были обнаружены еще двое погибших, - говорится в сообщении КМВА. Поделиться

Сообщается, что на утро 4 января на основании проведенных следственных действий общее количество погибших от ракетного удара врага 29 декабря составляет 32 человека, ранения получили 30 человек.

Что известно об обстреле Киева 29 декабря

Российские войска 29 декабря устроили массированную атаку по Украине, использовав около 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". В частности, в небе над Киевом было сбито более 30 враждебных целей.

Первоначально сообщалось о 17 пострадавших. Позже количество пострадавших возросло до 28 человек. Также сообщалось о трех погибших. Позже количество погибших стало стремительно расти. 1 января в Киеве был объявлен днем траура.

Напомним, что 3 января в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после массированной вражеской атаки, продолжавшейся с 29 декабря. Сообщалось о 30 погибших.