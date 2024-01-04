У Києві зросла кількість жертв внаслідок атаки РФ 29 грудня

Кількість загиблих під час ракетної атаки росіян у Києві 29 грудня знову зросла. Слідчі виявили ще двох загиблих.

У Києві знову зросла кількість загиблих

Ще двох загиблих у результаті удару росіян по столиці 29 грудня виявили під час здійснення експертизи. Таким чином кількість жертв російської агресії зросла до 32.

Оновлення даних про наслідки ракетного удару 29 грудня 2023 року. Слідчими криміналістами ГУ МВС, під час здійснення експертизи, було виявлено ще двох загиблих, - йдеться у повідомленні КМВА. Поширити

Повідомляється, що станом на ранок 4 січня на підставі проведених слідчих дій загальна кількість загиблих від ракетного удару ворога 29 грудня становить 32 особи, поранення отримали 30 осіб.

Що відомо про обстріл Києва 29 грудня

Російські війська 29 грудня влаштували масовану атаку по Україні, використавши близько 160 ракет різних типів, окрім "Калібрів". Зокрема, в небі над Києвом було збито понад 30 ворожих цілей.

Спочатку повідомлялося про 17 постраждалих. Пізніше кількість постраждалих зросла до 28 людей. Також повідомлялося про трьох загиблих. Пізніше кількість загиблих почала стрімко зростати. 1 січня у Києві було оголошено днем жалоби.

Нагадаємо, що 3 січня у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після масованої ворожої атаки, які тривали з 29 грудня. Повідомлялося про 30 загиблих.