Зросла кількість загиблих внаслідок атаки Росії на Київ 29 грудня

Станом на ранок 3 січня відомо уже про 30 загиблих в результаті ракетного удару РФ по Києву, який відбувся 29 грудня.

Атаки РФ на Київ: кількість жертв продовжує збільшуватися

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, у лікарні померла ще одна людина.

На превеликий жаль, в лікарні, від отриманих травм внаслідок обстрілу 29 грудня 2023 померла 1 особа. Всього внаслідок ракетного удару того дня загинуло 30 осіб ще 29 отримали поранення, - йдеться в заяві КМВА. Поширити

Росія посилила ракетний терор України

Вночі та вранці 29 грудня армія РФ здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні.

Найбільше постраждали Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів та Запоріжжя.

3 158 ворожих цілей силам ППО вдалося знищити 114.

Що важливо розуміти, країна-агресорка застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.

Вранці 1 січня рятувальники дістали з-під завалів тіла ще 5 людей − таким чином кількість жертв російської масованої атаки 29 грудня зросла до 28.

1 січня у столиці був оголошений День жалоби.

Уже 2 січня Росія знову здійснила масовану повітряну атаку на Україну. Під ударом ворога опинилися Київ, Київська область та Харків.

2 січня російські окупанти запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити силам ППО. Також були ліквідовані 35 з 35 російських дронів.

Загалом по Києву постраждало 50 осіб. Двоє людей загинуло. Врятовано 57 осіб, на свіже повітря виведено 134 особи.

У Київські області повідомляється про дві жертви. У Харкові загинула одна жінка, понад 50 цивільних постраждали.