Зросла кількість загиблих внаслідок атаки Росії на Київ 29 грудня

Станом на ранок 3 січня відомо уже про 30 загиблих в результаті ракетного удару РФ по Києву, який відбувся 29 грудня.
Атаки РФ на Київ: кількість жертв продовжує збільшуватися
Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, у лікарні померла ще одна людина.
Росія посилила ракетний терор України
Вночі та вранці 29 грудня армія РФ здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні.
Найбільше постраждали Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів та Запоріжжя.
3 158 ворожих цілей силам ППО вдалося знищити 114.
Що важливо розуміти, країна-агресорка застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.
Вранці 1 січня рятувальники дістали з-під завалів тіла ще 5 людей − таким чином кількість жертв російської масованої атаки 29 грудня зросла до 28.
1 січня у столиці був оголошений День жалоби.
Уже 2 січня Росія знову здійснила масовану повітряну атаку на Україну. Під ударом ворога опинилися Київ, Київська область та Харків.
2 січня російські окупанти запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити силам ППО. Також були ліквідовані 35 з 35 російських дронів.
Загалом по Києву постраждало 50 осіб. Двоє людей загинуло. Врятовано 57 осіб, на свіже повітря виведено 134 особи.
У Київські області повідомляється про дві жертви. У Харкові загинула одна жінка, понад 50 цивільних постраждали.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-