Польща запропонувала ідею помсти Росії за ракетний терор України

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Захід надати Україні далекобійні ракети після нових масованих атак РФ.

У Польщі відреагували на посилення Росією ракетного терору України

Новий шеф польської дипломатії наголосив, що західні лідери повинні відповісти на масований російський ракетний удар 2 січня тією «мовою, яку розуміє Путін».

Посиленням санкцій, щоб він не міг створювати нову зброю з контрабандних компонентів, і наданням Києву ракет дальнього радіусу дії, які дозволять знищити пускові майданчики і командні центри, — написав Радослав Сікорський. Поширити

We should respond to the latest onslaught on Ukraine in language that Putin understands: by tightening sanctions so that he cannot make new weapons with smuggled components and by giving Kyiv long range missiles that will enable it to take out launch sites and command centers. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 3, 2024

Як уже згадувалося раніше, 2 січня у Польщі підняли в повітря дві пари винищувачів F-16.

Це рішення було ухвалене офіційною Варшавою через масовану атаку РФ на Україну.

Окрім того, як відомо, 29 грудна російська ракета порушила польський повітряний простір, залетівши вглиб країни аж на 40 км. Однак вона повернулася в Україну, де її знищила ППО.

За словами українського лідера Володимира Зеленського, протягом 5 останніх діб армія РФ випустила по Україні щонайменше 500 ракет та дронів.

Залужний також звернувся до Заходу після ракетної атаки РФ 2 січня

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, знищення 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" є новим рекордом Повітряних сил України.

Якби їх не вдалося збити — наслідки були б катастрофічними для нашої країни.

На цьому тлі генерал закликав Захід дати Україні більше систем для знищення балістики.

Дякуємо партнерам за ЗРК. Немає жодних підстав вважати, що ворог на цьому зупиниться. Тому нам потрібно більше систем та боєприпасів до них, - йдеться в заяві Головнокомандувача ЗСУ. Поширити