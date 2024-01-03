Польща запропонувала ідею помсти Росії за ракетний терор України

Очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав Захід надати Україні далекобійні ракети після нових масованих атак РФ.
У Польщі відреагували на посилення Росією ракетного терору України
Новий шеф польської дипломатії наголосив, що західні лідери повинні відповісти на масований російський ракетний удар 2 січня тією «мовою, яку розуміє Путін».
Як уже згадувалося раніше, 2 січня у Польщі підняли в повітря дві пари винищувачів F-16.
Це рішення було ухвалене офіційною Варшавою через масовану атаку РФ на Україну.
Окрім того, як відомо, 29 грудна російська ракета порушила польський повітряний простір, залетівши вглиб країни аж на 40 км. Однак вона повернулася в Україну, де її знищила ППО.
За словами українського лідера Володимира Зеленського, протягом 5 останніх діб армія РФ випустила по Україні щонайменше 500 ракет та дронів.
Залужний також звернувся до Заходу після ракетної атаки РФ 2 січня
За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, знищення 10 із 10 російських аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" є новим рекордом Повітряних сил України.
Якби їх не вдалося збити — наслідки були б катастрофічними для нашої країни.
На цьому тлі генерал закликав Захід дати Україні більше систем для знищення балістики.