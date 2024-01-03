Польша предложила идею мести России за ракетный террор Украины

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад предоставить Украине дальнобойные ракеты после новых массированных атак РФ.
В Польше отреагировали на усиление Россией ракетного террора Украины
Новый шеф польской дипломатии подчеркнул, что западные лидеры должны ответить на массированный российский ракетный удар 2 января на том «языке, который понимает Путин».
Как уже упоминалось ранее, 2 января в Польше подняли в воздух две пары истребителей F-16.
Это решение было принято официальной Варшавой из-за массированной атаки РФ на Украину.
Кроме того, как известно, 29-я грудная российская ракета нарушила польское воздушное пространство, залетев вглубь страны аж на 40 км. Однако она вернулась в Украину, где ее уничтожила ПВО.
По словам украинского лидера Владимира Зеленского, в течение 5 последних суток армия РФ выпустила по Украине не менее 500 ракет и дронов.
Залужный также обратился к Западу после ракетной атаки РФ 2 января
По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, уничтожение 10 из 10 российских аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" является новым рекордом Воздушных сил Украины.
Если бы их не удалось сбить, то последствия были бы катастрофическими для нашей страны.
На этом фоне генерал призвал Запад дать Украине больше систем уничтожения баллистики.
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