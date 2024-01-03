Польша предложила идею мести России за ракетный террор Украины
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Польша предложила идею мести России за ракетный террор Украины

Радослав Сикорский
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Источник:  МИД Польши

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад предоставить Украине дальнобойные ракеты после новых массированных атак РФ.

В Польше отреагировали на усиление Россией ракетного террора Украины

Новый шеф польской дипломатии подчеркнул, что западные лидеры должны ответить на массированный российский ракетный удар 2 января на том «языке, который понимает Путин».

Ужесточением санкций, чтобы он не мог создавать новое оружие из контрабандных компонентов, и предоставлением Киеву ракет дальнего радиуса действия, которые позволят уничтожить пусковые площадки и командные центры, — написал Радослав Сикорский.

Как уже упоминалось ранее, 2 января в Польше подняли в воздух две пары истребителей F-16.

Это решение было принято официальной Варшавой из-за массированной атаки РФ на Украину.

Кроме того, как известно, 29-я грудная российская ракета нарушила польское воздушное пространство, залетев вглубь страны аж на 40 км. Однако она вернулась в Украину, где ее уничтожила ПВО.

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, в течение 5 последних суток армия РФ выпустила по Украине не менее 500 ракет и дронов.

Залужный также обратился к Западу после ракетной атаки РФ 2 января

По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, уничтожение 10 из 10 российских аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" является новым рекордом Воздушных сил Украины.

Если бы их не удалось сбить, то последствия были бы катастрофическими для нашей страны.

На этом фоне генерал призвал Запад дать Украине больше систем уничтожения баллистики.

Спасибо партнерам за ЗРК. Нет никаких оснований полагать, что враг на этом остановится. Поэтому нам нужно больше систем и боеприпасов к ним, - сказано в заявлении Главнокомандующего ВСУ.

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