"Бавовна" в Крыму. Россия снова перекрывала Керченский мост

Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, - писали оккупанты. Поделиться

Находящихся на мосту и в зоне осмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

А поздно вечером 2 января взрывы прогремели также во временно оккупированном Крыму. Местные жители уже делятся фотографиями, на которых можно увидеть, как в небо вздымается дым.

Корреспонденты "Крым. Реалии" в 23:39 известили, что в Севастополе раздались громкие взрывы. Говорят, что от взрывов задрожали стекла в окнах. Также местные телеграмм-каналы известили о том, что взрыв слышали во всех районах. На тот момент местная так называемая "власть" ситуацию не комментировала.

Тем временем "Крымский ветер" сообщил, что в Орловке работает российское ПВО. А в Каче раздались два взрыва. Позже добавили, что после двух мощных взрывов над Севастополем поднимаются два мощных столба дыма. Затем уточнили, что в микрорайоне на улице Жидилова от взрывов вылетели стекла.

Взрывы в Белгороде

Утром 3 января на территории в российском городе Белгороде была объявлена воздушная тревога.

Внимание! Белгород. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам, говорится в публикации. Поделиться

Местные паблики сообщили о взрывах в Белгороде, а также обнародовали соответствующие видео.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе сработала противовоздушная оборона. По его словам, силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете в областной центр.

Позже Гладков добавил, что село Солоти Валуйского городского округа попало под обстрел. Чиновник утверждает, что в результате атаки в частных домах выбиты окна, иссечена кровля, также повреждена линия электропередачи. О жертвах не сообщают.

Губернатор подтвердил, что в Белгороде объявлена воздушная тревога в связи с ракетной опасностью.