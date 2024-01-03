"Бавовна" в Криму. Росія знову перекривала Керченський міст

Окупанти вчергове перекривали Кримський міст

Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, - писали окупанти. Поширити

Тих, хто перебуває на мосту і в зоні огляду закликали зберігати спокій і дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки.

А пізно ввечері 2 січня вибухи пролунали також у тимчасово окупованому Криму. Місцеві мешканці вже діляться світлинами, на яких можна побачити, як у небо здіймається дим.

Кореспонденти "Крим. Реалії" о 23:39 сповістили, що у Севастополі пролунали гучні вибухи. Кажуть, що від вибухів затремтіли шибки у вікнах. Також місцеві телеграм-канали сповістили про те, що вибух чули у всіх районах. На той момент місцева так звана "влада" ситуацію не коментувала.

Тим часом "Крымский ветер" сповістив, що в Орловці працює російська ППО. А в Качі пролунало два вибухи. Пізніше додали, що після двох потужних вибухів над Севастополем підіймаються два потужні стовпи диму. Згодом уточнили, що у мікрорайоні на вулиці Жидилова від вибухів вилетіли шибки.

Вибухи у Бєлгороді

Вранці 3 січня на території в російському місті Бєлгород було оголошено повітряну тривогу.

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Місцеві пабліки повідомили про вибухи в Бєлгороді, а також опублікували відповідні відео.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в регіоні спрацювала протиповітряна оборона. За його словами, сили ППО збили кілька повітряних цілей на підльоті до обласного центру.

Пізніше Гладков додав, що село Солоті Валуйського міського округу потрапило під обстріл. Чиновник стверджує, що внаслідок атаки в приватних будинках вибито вікна, посічено покрівлю, також пошкоджено лінію електропередачі. Про жертви не повідомляють.

Губернатор підтвердив, що в Бєлгороді оголошено повітряну тривогу у зв'язку з ракетною небезпекою.