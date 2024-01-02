Росіяни встановили нові загородження вздовж Кримського мосту — супутникові фото

Російські загарбники розмістили додаткові плавучі бар’єри, щоб захистити Кримський міст від українських морських дронів.

OSINT-аналітики показали нові фото Кримського мосту

Відповідні супутникові знімки розмістив аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Бреді Афрік на своєму акаунті в Х.

Russia installed more barriers along the Crimean Bridge to counter Ukrainian naval drones, recent satellite imagery shows. pic.twitter.com/QRjeVUgVUN — Brady Africk (@bradyafr) January 1, 2024

Росія встановила додаткові загородження вздовж Кримського мосту для протидії українським військово-морським безпілотникам, свідчать нещодавні супутникові знімки, — написав OSINT-аналітик. Поширити

До цього голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що СБУ використовує для атак у Чорному морі два типи дронів власного виробництва: Sea Baby та "Мамай". Sea Baby здатен не лише переносити вибухівку, але й вести вогонь.

Як ЗСУ можуть знищити Кримський міст

У матеріалі для видання Foreign Affairs Ходжес зазначив, що українські військові матимуть змогу знищити Кримський міст, або ж хоча б серйозно пошкодити його за умови отримання від західних партнерів далекобійних керованих ракет, зокрема, Army Tactical Missile System (ATACMS) і німецьких Taurus.

За його словами, Кремль побудував міст в рамках прагнення домінувати у Чорному морі та у південних регіонах України.

На думку американського генерала у відставці, знищення мосту українськими військовими може стати ключем не тільки до деокупації Криму, а й серйозним приводом для Кремля визнати необхідність завершення війни.

Ходжес зазначає, що наразі ключовою проблемою є стійкість моста до атак і пошкоджень.

Він зазначив, що для виведення мосту з ладу необхідна масована ракетна атака.

Однак навіть передові ракети, такі як ATACMS, мають обмежену точність, і ймовірність потрапляння у відносно невеликі цілі на мосту невелика.

Однак він підкреслив, що німецькі далекобійні ракети Taurus, призначені для знищення бункерів, можуть бути більш успішно застосовані із метою знищення Кримського мосту.

Однак влада Німеччини відмовляється здійснювати поставки Україні далекобійних ракет Taurus, побоюючись реакції Кремля.