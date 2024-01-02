Россияне установили новые заграждения вдоль Крымского моста – спутниковые фото

OSINT-аналитики показали новые фото Крымского моста

Соответствующие спутниковые снимки разместил аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк на своем аккаунте в Х.А.

Russia installed more barriers along the Crimean Bridge to counter Ukrainian naval drones, recent satellite imagery shows. pic.twitter.com/QRjeVUgVUN — Brady Africk (@bradyafr) January 1, 2024

Россия установила дополнительные заграждения вдоль Крымского моста для противодействия украинским военно-морским беспилотникам, свидетельствуют недавние спутниковые снимки, – написал OSINT-аналитик. Поделиться

До этого глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что СБУ использует для атак в Черном море два типа дронов собственного производства: Sea Baby и "Мамай". Sea Baby способен не только переносить взрывчатку, но и вести огонь.

Как ВСУ могут уничтожить Крымский мост

В материале для издания Foreign Affairs Ходжес отметил, что украинские военные смогут уничтожить Крымский мост, или хотя бы серьезно повредить его при условии получения от западных партнеров дальнобойных управляемых ракет, в частности, Army Tactical Missile System (ATACMS) и немецких Taurus.

По его словам, Кремль построил мост в рамках стремления доминировать в Черном море и южных регионах Украины.

По мнению американского генерала в отставке, уничтожение моста украинскими военными может стать ключом не только к деоккупации Крыма, но и к серьезному поводу для Кремля признать необходимость завершения войны.

Ходжес отмечает, что ключевой проблемой является устойчивость моста к атакам и повреждениям.

Он отметил, что для выведения моста из строя необходима массированная ракетная атака.

Однако даже передовые ракеты, такие как ATACMS, имеют ограниченную точность и вероятность попадания в относительно небольшие цели на мосту невелика.

Однако он подчеркнул, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus, предназначенные для уничтожения бункеров, могут быть более успешно применены для уничтожения Крымского моста.

Однако власти Германии отказываются осуществлять поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, опасаясь реакции Кремля.