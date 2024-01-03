Что не так с новыми заявлениями Путина про Украину — объяснение аналитиков

Российский диктатор Владимир Путин продолжает в публичном пространстве "размышлять" о ходе войны РФ с Украиной, а также конфликте с Западом. Команда ISW ответила, на что пытается намекнуть глава Кремля.
Что Путин говорит о войне с Украиной и отношениях с Западом
Российский диктатор цинично продолжает лгать, что его армия воюет в Украине, чтобы победить Запад.
По его словам, главная проблема РФ состоит не в том, что Запад помогает Украине, а в том, что Запад является "врагом России".
Диктатор также повторил тезис о том, что западные элиты якобы делают все возможное, чтобы разбить Россию на пять частей и пытаются достичь этой цели с помощью Украины.
Кроме того, глава Кремля продолжает обманывать свой народ, рассказывая басни о том, что Украина уже "полностью разрушена", что от нее "ничего не осталось".
Путин намекает на свою готовность к переговорам с Западом
Недавно диктатор также соврал, что западная риторика в последнее время переориентировалась на то, как скоро закончить конфликт.
По убеждению аналитиков, эта формулировка означает, что глава Кремля сейчас видит конфликт и потенциальные переговоры между Россией и Западом, а не конфликт и потенциальные переговоры между Россией и Украиной.
Президент РФ также добавил, что он якобы стремится завершить конфликт с Западом, но только на условиях официальной Москвы.
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