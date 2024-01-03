Що не так з новими заявами Путіна про Україну — пояснення аналітиків

Російський диктатор Володимир Путін продовжує у публічному просторі “розмірковувати” про хід війни РФ з Україною, а також конфлікт з Заходом. Команда ISW відповіла, на що намагається натякнути очільник Кремля.

Що Путін говорить про війну з Україною та відносини з Заходом

Російський диктатор цинічно продовжує брехати про те, що його армія воює в Україні, щоб перемогти Захід.

За його словами, головна проблема РФ полягає не в тому, що Захід допомагає Україні, а в тому, що Захід є "ворогом Росії".

Україна сама по собі не є ворогом (для Росії – ред.), але що західні гравці, які хочуть знищити російську державність і досягти стратегічної поразки Росії на полі бою, є ворогами Росії, - продовжує стверджувати Путін. Поширити

Диктатор також вкотре повторив тезу про те, що західні еліти нібито роблять все можливе, щоб розбити Росію на п'ять частин і намагаються досягти цієї мети за допомогою України.

Окрім того, очільник Кремля продовжує дурити свій народ, розповідаючи брехні про те що Україна вже "повністю зруйнована", що від неї "нічого не залишилося".

Путін натякає на свою готовність до переговорів з Заходом

Нещодавно диктатор також збрехав, що західна риторика останнім часом переорієнтувалася на те, як "швидко закінчити конфлікт".

На переконання аналітиків, це формулювання означає, що очільник Кремля наразі бачить конфлікт і потенційні переговори між Росією і Заходом, а не конфлікт і потенційні переговори між Росією і Україною.

Президент РФ також додав, що він нібито прагне завершити конфлікт з Заходом, але винятково на умовах офіційної Москви.