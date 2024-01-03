Що не так з новими заявами Путіна про Україну — пояснення аналітиків
Категорія
Політика
Дата публікації

Що не так з новими заявами Путіна про Україну — пояснення аналітиків

Путін
Джерело:  ISW

Російський диктатор Володимир Путін продовжує у публічному просторі “розмірковувати” про хід війни РФ з Україною, а також конфлікт з Заходом. Команда ISW відповіла, на що намагається натякнути очільник Кремля.

Що Путін говорить про війну з Україною та відносини з Заходом

Російський диктатор цинічно продовжує брехати про те, що його армія воює в Україні, щоб перемогти Захід.

За його словами, головна проблема РФ полягає не в тому, що Захід допомагає Україні, а в тому, що Захід є "ворогом Росії".

Україна сама по собі не є ворогом (для Росії – ред.), але що західні гравці, які хочуть знищити російську державність і досягти стратегічної поразки Росії на полі бою, є ворогами Росії, - продовжує стверджувати Путін.

Диктатор також вкотре повторив тезу про те, що західні еліти нібито роблять все можливе, щоб розбити Росію на п'ять частин і намагаються досягти цієї мети за допомогою України.

Окрім того, очільник Кремля продовжує дурити свій народ, розповідаючи брехні про те що Україна вже "повністю зруйнована", що від неї "нічого не залишилося".

Путін натякає на свою готовність до переговорів з Заходом

Нещодавно диктатор також збрехав, що західна риторика останнім часом переорієнтувалася на те, як "швидко закінчити конфлікт".

На переконання аналітиків, це формулювання означає, що очільник Кремля наразі бачить конфлікт і потенційні переговори між Росією і Заходом, а не конфлікт і потенційні переговори між Росією і Україною.

Президент РФ також додав, що він нібито прагне завершити конфлікт з Заходом, але винятково на умовах офіційної Москви.

Наголос Путіна на зміні наративів на Заході може свідчити про те, що він сприйматиме та/або представлятиме будь-яке послаблення підтримки України з боку Заходу і будь-які поразки України на полі бою як перемогу Росії в цьому нібито російсько-західному протистоянні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У США назвали єдиний спосіб зупинити Путіна в Україні
Володимир Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ анонсувала новий сюрприз для Путіна у 2024 — фото
СБУ
Кримський міст
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Політтехнолог проаналізував дивну новорічну промову Путіна
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм