Політтехнолог проаналізував дивну новорічну промову Путіна

Новорічна промова російського диктатора Володимира Путіна шокувала багатьох, адже вона була рекордно короткою. Політтехнолог Михайло Шейтельман вирішив зробити власний аналіз виступу президента РФ.

Чому новорічна промова Путіна була екстракороткою?

Що важливо розуміти, виступ очільника Кремля тривав лише 3 хвилини 39 секунд.

До прикладу, під час звернення у 2023 році Путін наговорив аж на 9 хвилин.

Рік тому диктатор згадував не лише війну Росії проти України, а й конфлікти Москви з Заходом.

Цьогоріч його промова складалася з суцільної “води” — без конкретики та традиційних гучних заяв.

За словами політтехнолога, загалом ці промови звучали так, ніби виступали дві різні людини.

Його промова минулого року була сповнена конкретики, важливих слів. До прикладу, "Донбас", "НАТО", "агресія", "військові". Фраз типу "ми захистили", "боремось", "перемагаємо". Був екскурс в історію. Це було на 9 хвилин. Зараз 3 хвилин 39 секунд ні про що. Це було дуже дивно, – поділився своєю думкою з цього приводу Михайло Шейтельман. Поширити

Цілком ймовірно, що згодом у Кремлі усвідомили, що "щось пішло не за планом". Тому вирішили повторити спробу звернення до росіян, випустивши поплічника Путіна Дмитра Медведєва.

Варто звернути увагу на те, що він теж нічого нового не сказав, а де-факто повторив промову диктатора 2023 року.

Як росіяни коментують новорічне звернення Путіна

Що цікаво, більшість росіян закликають очільника Кремля припинити війну проти України й пишуть про те. що більше не хочуть воювати:

Нет войне!!!;

пусть в новом году закончится бессмысленная война, которая унесла множество жизней, пусть будет мир и счастье для простых людей;

Желаю, чтобы в 2024 году, восторжествовала справедливость. Те, кто начал войну, кто её одобряет, оправдывает и поддерживает - оказались бы на скамье подсудимых;

Не хочу, чтобы была война, пусть будет везде МИР!!!!;

мы не хотим войны, мы хотим развития страны , всем мира на планете земля;

Народ хочет одно - Мира - жизнь даётся каждому только один раз и никто не имеет право отбирать её!!!