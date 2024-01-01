Путін погрожує Україні продовженням ракетного терору

Росія й надалі завдаватиме ракетних і дронових ударів по мирним містам України. У цьому “зізнався” російський диктатор Володимир Путін, який повторює “мантру” про удари по військовим об'єктам України, хоча насправді знищується населення та цивільна інфраструктура нашої країни

Росія продовжить бити ракетами по Україні

Росія обіцяє продовження ракетного терору України.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час поїздки 1 січня до військового шпиталю імені Вишневського під Москвою.

Ви, напевно, звернули увагу, що буквально наступного дня (після обстрілу Бєлгорода – ред.) таких ударів було завдано. І сьогодні, на мою думку, наносяться. І завтра будемо (це) робити, – підкреслив Путін кажучи нібито про удари по військовій інфраструктурі. Поширити

Президент РФ впевнений, що росіян хочуть залякати і породити невпевненість усередині країни. Тому Росія тільки нарощуватиме удари по Україні.

Українські сили нанесли ракетний удар по військових об'єктах в Бєлгороді РФ

Як уточнили джерело у спецслужбах, це відповідь на російські атаки по Україні.

Це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців. Заходи тривають, – відзначило джерело. Поширити

Сили оборони України нанесли ракетний удар по військовим обєктам міста 30 грудня. А непрофесійні дії та провокації російської ППО призвели до жертв серед містян. Вдень у Росії назвали кількість постраждалих під час обстрілу.

Як заявляє МЧС Росії, в результаті атаки на Бєлгород загинули мінімум 14 росіян, серед яких двоє – діти.

Також у Росії заявляють про 108 поранених, серед яких 15 дітей.