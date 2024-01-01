Путин угрожает Украине продолжением ракетного террора

Россия и дальше будет наносить ракетные и дроновые удары по мирным городам Украины. В этом "признался" российский диктатор Владимир Путин, повторяющий "мантру" об ударах по военным объектам Украины, хотя на самом деле уничтожается население и гражданская инфраструктура нашей страны.

Россия продолжит бить ракетами по Украине

Россия обещает продление ракетного террора Украины.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время поездки 1 января в военный госпиталь имени Вишневского под Москвой.

Вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день (после обстрела Белгорода – ред.) такие удары были нанесены. И сегодня, на мой взгляд, наносятся. И завтра будем (это) делать, – подчеркнул Путин, говоря якобы об ударах по военной инфраструктуре. Поделиться

Президент РФ уверен, что россиян хотят запугать и породить неуверенность внутри страны. Поэтому Россия будет только наращивать удары по Украине.

Украинские силы нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде

Как уточнили источник в спецслужбах, ответ на российские атаки по Украине.

Это общие мероприятия, ставшие последствиями варварских обстрелов Днепра, Харькова, Одессы и убийства мирных жителей. Меры продолжаются, – отметил источник. Поделиться

Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по военным объектам 30 декабря. А непрофессиональные действия и провокации российского ПВО привели к жертвам среди горожан. Днем в России было названо количество пострадавших при обстреле.

Как заявляет МЧС России, в результате атаки на Белгород погибли минимум 14 россиян, среди которых двое – дети.

Также в России заявляют о 108 раненых, среди которых 15 детей.