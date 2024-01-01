Путин угрожает Украине продолжением ракетного террора

Россия и дальше будет наносить ракетные и дроновые удары по мирным городам Украины. В этом "признался" российский диктатор Владимир Путин, повторяющий "мантру" об ударах по военным объектам Украины, хотя на самом деле уничтожается население и гражданская инфраструктура нашей страны.
Россия продолжит бить ракетами по Украине
Россия обещает продление ракетного террора Украины.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время поездки 1 января в военный госпиталь имени Вишневского под Москвой.
Президент РФ уверен, что россиян хотят запугать и породить неуверенность внутри страны. Поэтому Россия будет только наращивать удары по Украине.
Украинские силы нанесли ракетный удар по военным объектам в Белгороде
Как уточнили источник в спецслужбах, ответ на российские атаки по Украине.
Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по военным объектам 30 декабря. А непрофессиональные действия и провокации российского ПВО привели к жертвам среди горожан. Днем в России было названо количество пострадавших при обстреле.
Как заявляет МЧС России, в результате атаки на Белгород погибли минимум 14 россиян, среди которых двое – дети.
Также в России заявляют о 108 раненых, среди которых 15 детей.
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