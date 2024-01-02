Политтехнолог проанализировал странную новогоднюю речь Путина

Новогодняя речь российского диктатора Владимира Путина повергла в шок многих, ведь она была рекордно короткой. Политтехнолог Михаил Шейтельман решил произвести собственный анализ выступления президента РФ.

Почему новогодняя речь Путина была экстра короткой?

Что важно понимать, выступление главы Кремля длилось всего 3 минуты 39 секунд.

К примеру, во время обращения в 2023 году Путин наговорил аж на 9 минут.

Год назад диктатор упоминал не только войну России против Украины, но конфликты Москвы с Западом.

В этом году его речь состояла из сплошной "воды" - без конкретики и традиционных громких заявлений.

По словам политтехнолога, в целом эти речи звучали так, будто выступали два разных человека.

Его речь в прошлом году была полна конкретики, важных слов. К примеру, "Донбасс", "НАТО", "агрессия", "военные". Фраз типа "мы защитили", "боремся", "побеждаем". Был экскурс в историю. Это было на девять минут. Сейчас 3 минуты 39 секунд ни о чем. Это было очень странно, – поделился своим мнением на этот счет Михаил Шейтельман. Поделиться

По всей вероятности, впоследствии в Кремле осознали, что "что-то пошло не по плану". Поэтому решили повторить попытку обращения к россиянам, выпустив приспешника Путина Дмитрия Медведева.

Стоит обратить внимание на то, что он тоже ничего нового не сказал, а де-факто повторил речь диктатора 2023 года.

Как россияне комментируют новогоднее обращение Путина

Что интересно, большинство россиян призывают главу Кремля прекратить войну против Украины и пишут об этом. что больше не хотят воевать:

Нет войне!!!;

пусть в новом году закончится бессмысленная война, унесшая множество жизней, пусть будет мир и счастье для простых людей;

Желаю, чтобы в 2024 году восторжествовала справедливость. Те, кто начал войну, кто ее одобряет, оправдывает и поддерживает – оказались бы на лаве подсудимых;

Не хочу, чтобы была война, пусть будет везде МИР!!!!;

мы не хотим войны, мы хотим развития страны , всем мира на планете земля;

Народ хочет одно – Мира – жизнь даётся каждому только один раз и никто не имеет права отбирать ее!!!