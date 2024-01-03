Возросло количество погибших в результате атаки России на Киев 29 декабря

По состоянию на утро 3 января известно уже о 30 погибших в результате ракетного удара РФ по Киеву, который произошел 29 декабря.

Атака РФ на Киев: количество жертв продолжает увеличиваться

Как сообщает Киевская городская военная администрация, в больнице скончался еще один человек.

К большому сожалению, в больнице, от полученных травм в результате обстрела 29 декабря 2023 года умер один человек. Всего в результате ракетного удара в тот день погибли 30 человек еще 29 получили ранения, - сказано в заявлении КМВА. Поделиться

Россия усилила ракетный террор Украины

Ночью и утром 29 декабря армия РФ нанесла самый массированный удар с воздуха по Украине.

Больше всего пострадали Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов и Запорожье.

Из 158 вражеских целей силам ПВО удалось уничтожить 114.

Что важно понимать, страна-агрессорка применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.

Утром 1 января спасатели извлекли из-под завалов тела еще 5 человек – таким образом количество жертв российской массированной атаки 29 декабря возросло до 28.

1 января в столице был объявлен День траура.

Уже 2 января Россия снова совершила массированную воздушную атаку на Украину. Под ударом врага оказались Киев, Киевская область и Харьков.

2 января российские оккупанты запустили по Украине 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить силам ПВО. Также были ликвидированы 35 из 35 российских дронов.

Всего по Киеву пострадали 50 человек. Два человека погибли. Спасены 57 человек, на свежий воздух выведены 134 человека.

В Киевской области сообщается о двух жертвах. В Харькове погибла одна женщина, более 50 гражданских пострадали.