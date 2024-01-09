У Києві зросла кількість жертв через ракетну атаку РФ 29 грудня

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки 29 грудня. Наразі відомо про 33 людини.
У Києві збільшилася кількість загиблих
Зазначається, що під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені рештки ще одного загиблого.
Ці дані підтвердила проведена звірка Національної поліції.
Що відомо про ракетну атаку РФ на Київ та область 29 грудня
29 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну. У Києві уламки збитих ракет пошкодили будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. У день ракетного обстрілу було відомо про дев'ятьох загиблих і 30 постраждалих.
У Подільському районі столиці через обстріли РФ загорівся склад. О 12:05 пожежу ліквідували на площі 4000 кв. м.
У Cвятошинському районі виникло займання у 14-поверховій незаселеній новобудові. За іншою адресою загорілись 3 автомобілі.
У Шевченківському районі теж горіли складські приміщення. Також вибухова хвиля пошкодила верхній вестибюль станції метро "Лук'янівська". У районі вул. Юрія Іллєнка пошкоджена будівля бізнес-центру та нежитлові приміщення. Усі пожежі загасили рятувальники.
У суботу, 30 грудня, на місці зруйнованих складських приміщень у Шевченківському районі виявили тіла ще восьми загиблих і загальне число жертв російського обстрілу зросло до 17. У Києві 1 січня оголосили днем жалоби.
Станом на вечір 1 січня 2024 року кількість загиблих унаслідок ракетної атаки РФ 29 грудня зросла до 29.
У Київській області внаслідок ракетної атаки 29 грудня поранено одного мирного жителя, пошкоджені 17 житлових будинків, 12 авто, школа та адмінбудівля, повідомили у Київській ОВА.
Додамо, 3 січня у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після масованої ворожої атаки, які тривали з 29 грудня.
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