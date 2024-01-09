У Києві зросла кількість жертв через ракетну атаку РФ 29 грудня

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок ракетної атаки 29 грудня. Наразі відомо про 33 людини.

У Києві збільшилася кількість загиблих

Зазначається, що під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені рештки ще одного загиблого.

Ці дані підтвердила проведена звірка Національної поліції.

Тож станом на цю хвилину, рашистські ракети 29 грудні вбили у Києві 33 людини, – йдеться у повідомленні. Поширити

Що відомо про ракетну атаку РФ на Київ та область 29 грудня

29 грудня Росія здійснила масовану атаку на Україну. У Києві уламки збитих ракет пошкодили будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах столиці. У день ракетного обстрілу було відомо про дев'ятьох загиблих і 30 постраждалих.

У Подільському районі столиці через обстріли РФ загорівся склад. О 12:05 пожежу ліквідували на площі 4000 кв. м.

У Cвятошинському районі виникло займання у 14-поверховій незаселеній новобудові. За іншою адресою загорілись 3 автомобілі.

У Шевченківському районі теж горіли складські приміщення. Також вибухова хвиля пошкодила верхній вестибюль станції метро "Лук'янівська". У районі вул. Юрія Іллєнка пошкоджена будівля бізнес-центру та нежитлові приміщення. Усі пожежі загасили рятувальники.

У суботу, 30 грудня, на місці зруйнованих складських приміщень у Шевченківському районі виявили тіла ще восьми загиблих і загальне число жертв російського обстрілу зросло до 17. У Києві 1 січня оголосили днем жалоби.

Станом на вечір 1 січня 2024 року кількість загиблих унаслідок ракетної атаки РФ 29 грудня зросла до 29.

У Київській області внаслідок ракетної атаки 29 грудня поранено одного мирного жителя, пошкоджені 17 житлових будинків, 12 авто, школа та адмінбудівля, повідомили у Київській ОВА.

Додамо, 3 січня у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після масованої ворожої атаки, які тривали з 29 грудня.