Армія РФ обстріляла готель у Харкові. Є багато постраждалих

Повідомляють про одинадцятьох постраждалих внаслідок ракетного удару по готелі Park Hotel у центрі Харкова, скоєного російськими окупаційними військами увечері 10 січня.
Армія РФ обстріляла готель у Харкові
Російські окупанти вдарили двома ракетами біля готелю в середмісті Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наразі відомо про 10 постраждалих внаслідок удару.
Одна людина перебуває у тяжкому стані ще одна отримала поранення та перебуває у середньому стані. Інші постраждалі — у легкому.
Серед постраждалих — журналісти турецького видання, які проживали в готелі.
Ліквідація наслідків удару триває, рятувальники продовжують гасіння пожежі.
Як пізніше повідомив Синєгубов, попередньо окупанти вдарили ракетами системи С-300. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Також сталося загоряння кількох автомобілів.
Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, з них 4 — чоловіки віком від 31 до 38 років, 7 — жінки у віці від 23 до 71 року.
Дев'ятьох потерпілих доставили до медзакладів. Наразі один із постраждалих — 35-річний чоловік — перебуває у важкому стані, 8 пацієнтів — у середньому та легкому, 2 — надали допомогу на місці.
Армія РФ атакувала Харків
У Харкові в результаті ракетного удару російських окупантів сьогодні ввечері, 10 січня, зафіксоване влучання у цивільний об'єкт.
Про це повідомляє харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram.
Очільник міста зазначив, що є висока вірогідність жертв серед людей, які там перебували.
Терехов додав, що туди вже виїхали усі відповідні служби.
Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що російська ракетна атака прийшлася на Київський район міста.
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