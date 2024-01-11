Армія РФ обстріляла готель у Харкові. Є багато постраждалих

Повідомляють про одинадцятьох постраждалих внаслідок ракетного удару по готелі Park Hotel у центрі Харкова, скоєного російськими окупаційними військами увечері 10 січня.

Армія РФ обстріляла готель у Харкові

Російські окупанти вдарили двома ракетами біля готелю в середмісті Харкова. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Черговий акт тероризму проти цивільного населення, — написав він. Поширити

Наразі відомо про 10 постраждалих внаслідок удару.

Одна людина перебуває у тяжкому стані ще одна отримала поранення та перебуває у середньому стані. Інші постраждалі — у легкому.

Серед постраждалих — журналісти турецького видання, які проживали в готелі.

Ліквідація наслідків удару триває, рятувальники продовжують гасіння пожежі.

Як пізніше повідомив Синєгубов, попередньо окупанти вдарили ракетами системи С-300. В результаті обстрілу пошкоджено будівлю готельного комплексу, де в момент удару перебували понад 30 цивільних осіб. Також сталося загоряння кількох автомобілів.

Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, з них 4 — чоловіки віком від 31 до 38 років, 7 — жінки у віці від 23 до 71 року.

Дев'ятьох потерпілих доставили до медзакладів. Наразі один із постраждалих — 35-річний чоловік — перебуває у важкому стані, 8 пацієнтів — у середньому та легкому, 2 — надали допомогу на місці.

Армія РФ атакувала Харків

У Харкові в результаті ракетного удару російських окупантів сьогодні ввечері, 10 січня, зафіксоване влучання у цивільний об'єкт.

Про це повідомляє харківський міський голова Ігор Терехов у Telegram.

Удар прийшовся по цивільному об'єкту, — розповів мер. Поширити

Очільник міста зазначив, що є висока вірогідність жертв серед людей, які там перебували.

На парковці поряд з об'єктом горять авто, попередньо є руйнування будівлі, — йдеться в повідомленні. Поширити

Терехов додав, що туди вже виїхали усі відповідні служби.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що російська ракетна атака прийшлася на Київський район міста.