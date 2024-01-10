Авіація РФ бомбила Харківщину. Є загибла

Російські пілоти скинули кілька авіабомб на село Вільхуватка Куп'янського району Харківщини. Через ворожий обстріл загинула 48-річна жінка.

Російські терористи скинули КАБи на село на Харківщині

Російська армія 10 січня завдала авіаударів по Куп'янському району в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.

Про це повідомляє головf Харківської ОВА Олег Синєгубов e Telegram.

Окупанти завдали ударів керованими авіабомбами по селу Вільхуватка Куп'янського району, – йдеться в заяві. Поширити

Зазначається, що внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка.

Також було пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Унаслідок обстрілу виникла пожежа в школі. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків.

Вибухи у Харкові: що відомо

Ввечері 9 січня у Харкові пролунали потужні вибухи. Влада закликали жителів перебувати в укриттях, а потім повідомила про ракетний обстріл з боку окупантів.

Згодом Харківська ОВА повідомила про удар по дитячому оздоровчому центру. В момент обстрілу у приміщеннях оздоровчого центру людей не було.

Сьогодні Олег Синєгубов опублікував фото наслідків ракетного обстрілу Харкова.