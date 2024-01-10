Авіація РФ бомбила Харківщину. Є загибла

Російські пілоти скинули кілька авіабомб на село Вільхуватка Куп'янського району Харківщини. Через ворожий обстріл загинула 48-річна жінка.
Російські терористи скинули КАБи на село на Харківщині
Російська армія 10 січня завдала авіаударів по Куп'янському району в Харківській області. Унаслідок ворожої атаки загинула жінка.
Про це повідомляє головf Харківської ОВА Олег Синєгубов e Telegram.
Зазначається, що внаслідок ворожого удару загинула 48-річна жінка.
Також було пошкоджено 10 приватних будинків, магазин. Унаслідок обстрілу виникла пожежа в школі. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків.
Вибухи у Харкові: що відомо
Ввечері 9 січня у Харкові пролунали потужні вибухи. Влада закликали жителів перебувати в укриттях, а потім повідомила про ракетний обстріл з боку окупантів.
Згодом Харківська ОВА повідомила про удар по дитячому оздоровчому центру. В момент обстрілу у приміщеннях оздоровчого центру людей не було.
Сьогодні Олег Синєгубов опублікував фото наслідків ракетного обстрілу Харкова.
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