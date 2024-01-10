Авиация РФ бомбила Харьковщину. Есть погибшая

Российские пилоты сбросили несколько авиабомб на село Ольховатка Купянского района Харьковщины. Из-за вражеских обстрелов погибла 48-летняя женщина.
Российские террористы сбросили КАБы на село в Харьковской области
Российская армия 10 января нанесла авиаудары по Купянскому району в Харьковской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов e Telegram.
Отмечается, что в результате вражеского удара погибла 48-летняя женщина.
Также было повреждено 10 частных домов, магазин. В результате обстрела возник пожар в школе. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий.
Взрывы в Харькове: что известно
Вечером 9 января в Харькове раздались мощные взрывы. Власти призвали жителей находиться в укрытиях, а затем сообщили о ракетных обстрелах со стороны оккупантов.
Впоследствии Харьковская ОВА сообщила об ударе по детскому оздоровительному центру. В момент обстрелов в помещениях оздоровительного центра людей не было.
Сегодня Олег Синегубов опубликовал фото последствий ракетных обстрелов Харькова.
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