Авиация РФ бомбила Харьковщину. Есть погибшая
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила Харьковщину. Есть погибшая

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Харьковская область
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Российские пилоты сбросили несколько авиабомб на село Ольховатка Купянского района Харьковщины. Из-за вражеских обстрелов погибла 48-летняя женщина.

Российские террористы сбросили КАБы на село в Харьковской области

Российская армия 10 января нанесла авиаудары по Купянскому району в Харьковской области. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов e Telegram.

Оккупанты нанесли удары управляемыми авиабомбами по селу Ольховатка Купянского района, – говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате вражеского удара погибла 48-летняя женщина.

Также было повреждено 10 частных домов, магазин. В результате обстрела возник пожар в школе. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий.

Взрывы в Харькове: что известно

Вечером 9 января в Харькове раздались мощные взрывы. Власти призвали жителей находиться в укрытиях, а затем сообщили о ракетных обстрелах со стороны оккупантов.

Впоследствии Харьковская ОВА сообщила об ударе по детскому оздоровительному центру. В момент обстрелов в помещениях оздоровительного центра людей не было.

Сегодня Олег Синегубов опубликовал фото последствий ракетных обстрелов Харькова.

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