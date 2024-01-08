Три человека погибли из-за ракетной атаки РФ на Харьковщину и Хмельниччину
Категория
Украина
Дата публикации

Три человека погибли из-за ракетной атаки РФ на Харьковщину и Хмельниччину

Алексей Кулеба
Харьковщина
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Масштабная ракетная атака России послужила причиной жертв в Харьковской и Хмельницкой областях. Так, в городе Змиев Харьковской области из-под завалов дома достали тело женщины. А Хмельницкая ОВА сообщила о двух погибших в результате прилета российских ракет.

Трое погибших в результате масштабной ракетной атаки РФ

Утром 8 января РФ совершила очередную атаку на мирные города Украины. Стало известно о трех погибших.

Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя ОПУ Алексей Кулеба.

Позже о погибшей женщине, тело которой спасатели извлекли из-под завалов дома в Змиеве, сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

К сожалению, 63-летняя женщина, деблокированная из-под завалов дома в Змиеве, – погибла. По уточненным данным, из-под завалов деблокировали 63-летнего мужчину и 62-летнюю женщину. Еще одному 88-летнему мужчине была оказана первая медицинская помощь.

В Хмельницкой ОВА сообщили о последствиях российских ракетных обстрелов на территории области.

Сегодня утром, во время воздушной тревоги, в пределах Хмельницкой области наши силы ПВО сбили 2 ракеты. Вместе с тем, противник нанес удары по объектам инфраструктуры области. Есть пожар, который локализуют подразделения ГСЧС.

Также в Хмельнитчине, к сожалению, погибли два человека.

ВС сбили 10 российских ракет на Западе Украины

Утром 8 января основным направлением российского ракетного удара была Хмельницкая область.

Об этом сообщило Воздушное командование "Запад" ВС ВСУ в Facebook.

Утром враг поднял в воздух стратегическую авиацию – вышедшие на рубеже пуска бомбардировщики Ту-95МС и запустившие крылатые ракеты воздушного базирования типа Х-101/Х-555. Основное направление удара – Хмельницкая область!

10 крылатых ракет врага уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" по маршруту их движения.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы.

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