Три человека погибли из-за ракетной атаки РФ на Харьковщину и Хмельниччину

Масштабная ракетная атака России послужила причиной жертв в Харьковской и Хмельницкой областях. Так, в городе Змиев Харьковской области из-под завалов дома достали тело женщины. А Хмельницкая ОВА сообщила о двух погибших в результате прилета российских ракет.
Трое погибших в результате масштабной ракетной атаки РФ
Утром 8 января РФ совершила очередную атаку на мирные города Украины. Стало известно о трех погибших.
Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя ОПУ Алексей Кулеба.
Позже о погибшей женщине, тело которой спасатели извлекли из-под завалов дома в Змиеве, сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В Хмельницкой ОВА сообщили о последствиях российских ракетных обстрелов на территории области.
Также в Хмельнитчине, к сожалению, погибли два человека.
ВС сбили 10 российских ракет на Западе Украины
Утром 8 января основным направлением российского ракетного удара была Хмельницкая область.
Об этом сообщило Воздушное командование "Запад" ВС ВСУ в Facebook.
10 крылатых ракет врага уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Запад" по маршруту их движения.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы.
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