Россия атаковала ТЦ и частные дома в Кривом Роге — есть жертвы
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россия атаковала ТЦ и частные дома в Кривом Роге — есть жертвы

Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
атака РФ на Кривой Рог
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Утром 8 января армия РФ выпустила ракеты по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Под ударом врага оказался местный ТЦ и частные дома. По предварительным данным, погибла женщина и еще десятки людей пострадали.

Ракетные удары РФ по Кривому Рогу 8 января: первые подробности

Как отмечает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, российские оккупанты снова направили свои ракеты на мирных украинцев.

Он официально подтвердил, что враг ударил по торговому центру, а также атаковал более двух десятков частных домов в Кривом Роге.

58-летний мужчина получил осколочные ранения. Он находится в удовлетворительном состоянии. Ликвидируют последствия атаки и в Лозоватской общине Криворожского района. Там тоже "прилет". Погибла 62-летняя женщина. Разрушен частный дом.

Также под удар врага попал и Новомосковск.

По словам Сергея Лысака, там вспыхнул пожар, по состоянию на утро 8 января его удалось потушить.

Кроме того, сообщается, что взрывной волной перевернуло проезжающую мимо маршрутку. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто.

В городе предварительно 24 пострадавших. Из них пятеро – дети. Мальчики 4 и 8 лет. И девочки 11, 16 и 17 лет. Все в больнице в состоянии средней тяжести.

Россия также атаковала Запорожье и Харьковщину

Утром 8 января армия РФ снова обстреляла Запорожье. Что важно понимать, эта атака была комбинированной – крылатыми и баллистическими ракетами.

Информацию официально подтвердил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

В областном центре раздалось всего 5 взрывов. Пока известно о попадании ракет в жилые районы - на открытые территории и рядом с домами.

По предварительным данным, пострадали 4 человека.

Также под удары армии РФ снова попала Харьковская область. Там из-под завалов в г. Змиев удалось спасти 2 человека.

Спасатели продолжают поисковую операцию. По оперативным данным, еще один человек может оставаться под развалинами дома.

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