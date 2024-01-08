Россия атаковала ТЦ и частные дома в Кривом Роге — есть жертвы

Утром 8 января армия РФ выпустила ракеты по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Под ударом врага оказался местный ТЦ и частные дома. По предварительным данным, погибла женщина и еще десятки людей пострадали.
Ракетные удары РФ по Кривому Рогу 8 января: первые подробности
Как отмечает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, российские оккупанты снова направили свои ракеты на мирных украинцев.
Он официально подтвердил, что враг ударил по торговому центру, а также атаковал более двух десятков частных домов в Кривом Роге.
Также под удар врага попал и Новомосковск.
По словам Сергея Лысака, там вспыхнул пожар, по состоянию на утро 8 января его удалось потушить.
Кроме того, сообщается, что взрывной волной перевернуло проезжающую мимо маршрутку. Повреждены три админздания, две заправки, пятиэтажка, авто.
Россия также атаковала Запорожье и Харьковщину
Утром 8 января армия РФ снова обстреляла Запорожье. Что важно понимать, эта атака была комбинированной – крылатыми и баллистическими ракетами.
Информацию официально подтвердил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По предварительным данным, пострадали 4 человека.
Также под удары армии РФ снова попала Харьковская область. Там из-под завалов в г. Змиев удалось спасти 2 человека.
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