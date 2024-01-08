ВС ночью сбили все российские дроны в Одесской и Николаевской областях

Эффективно сработали Воздушные силы ВСУ на юге Украины в ночь на 8 января. Все 8 ударных дронов, которые РФ направила в этот регион страны, были ликвидированы.
ВС уничтожили запущенные РФ по югу Украины дроны
В ночь на 8 января над южными областями Украины были сбиты все 8 ударных дронов. Однако в Одесском районе возник пожар из-за обломков.
Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.
Силы обороны юга сообщают, что ночью составом своих подразделений ПВО сбили все 8 вражеских дронов типа Shahed-131/136, которые россияне направили из акватории Черного моря по Одесщине и Николаевщине.
Обломки одного из сбитых БПЛА упали на открытой территории Одесского района, вызвав пожар. Огонь был оперативно погашен. Разрушений и пострадавших нет.
Силы ПВО озвучили результаты своей работы
Как отмечают военные, в ночь на 7 января оккупанты атаковали 28 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск - РФ и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донеччины.
Основные направления удара – юг и восток.
Воздушные силы отмечают, что 21 вражеский БпЛА уничтожен силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.
Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-