ВС ночью сбили все российские дроны в Одесской и Николаевской областях
Категория
Украина
Дата публикации

ВС ночью сбили все российские дроны в Одесской и Николаевской областях

Силы обороны юга Украины
Дрон
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Эффективно сработали Воздушные силы ВСУ на юге Украины в ночь на 8 января. Все 8 ударных дронов, которые РФ направила в этот регион страны, были ликвидированы.

ВС уничтожили запущенные РФ по югу Украины дроны

В ночь на 8 января над южными областями Украины были сбиты все 8 ударных дронов. Однако в Одесском районе возник пожар из-за обломков.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины в Telegram.

Силы обороны юга сообщают, что ночью составом своих подразделений ПВО сбили все 8 вражеских дронов типа Shahed-131/136, которые россияне направили из акватории Черного моря по Одесщине и Николаевщине.

7 беспилотников защитники неба из состава воздушного командования "Юг", группировки разнородных сил ВМС и МВГ других составляющих Сил обороны уничтожили именно в Одесской области, еще 1 – в Николаевской области.

Обломки одного из сбитых БПЛА упали на открытой территории Одесского района, вызвав пожар. Огонь был оперативно погашен. Разрушений и пострадавших нет.

Силы ПВО озвучили результаты своей работы

Как отмечают военные, в ночь на 7 января оккупанты атаковали 28 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск - РФ и тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из оккупированной Донеччины.

Основные направления удара – юг и восток.

Воздушные силы отмечают, что 21 вражеский БпЛА уничтожен силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Противовоздушная оборона работала в пределах Запорожской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Черкасской областей.

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