Воздушные силы пока не могут подтвердить применение Россией ракет из КНДР
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Мир
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Воздушные силы пока не могут подтвердить применение Россией ракет из КНДР

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Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в Воздушных силах пока не могут подтвердить информацию о применении Россией баллистических ракет, приобретенных у КНДР.

Воздушные силы пока не могут подтвердить применение Россией ракет из КНДР

Точно, что они ударили баллистикой, а какая баллистика и чья ракета будем разбираться. Пока у нас нет данных, использованных такими ракетами. Заявление было соответствующее Соединенным Штатам. Поэтому изучать будут специалисты определенные обломки и тогда уже можно будет говорить, есть ли такой факт или нет. Пока что не могу этого подтвердить, – сказал Юрий Игнат.

Игнат также рассказал, что среди вооружения, которое есть в Северной Корее, много советского, много технологий передал еще Союз: "Возможно, даже идентично. Поэтому ожидать чего-то более нового вряд ли стоит. От того же "Искандера", возможно, отличается чем-то , но не слишком".

КНДР поставляет РФ оружие для войны против Украины

По данным разведки США стало известно, что российские корабли с августа регулярно посещали северокорейский порт Расон. КНДР отправила РФ около 2000 контейнеров с оружием.

Представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты выражают обеспокоенность военным сотрудничеством России и Северной Кореи.

Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.

Вскоре в WP сообщили, что Северная Корея могла передать России несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.

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