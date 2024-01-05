Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат заявив, що у Повітряних силах поки не можуть підтвердити інформацію про застосування Росією балістичних ракет, придбаних в КНДР.

Повітряні сили поки не можуть підтвердити застосування Росією ракет з КНДР

Точно, що вони вдарили балістикою, а яка балістика і чия ракета будемо розбиратися. Поки що у нас немає даних, що були використані такі ракети. Заява була відповідна від Сполучених Штатів. Тому вивчати будуть фахівці певні якісь уламки й тоді вже можна буде казати, чи є такий факт або немає. Поки що не можу цього підтвердити, - сказав Юрій Ігнат. Поширити

Ігнат також розповів, що серед озброєння, яке є в Північній Кореї, багато чого радянського, багато технологій передав ще Союз: "Можливо, навіть ідентичне. Тому очікувати чогось новішого навряд чи варто. Від того ж таки "Іскандера", можливо, відрізняється чимось, але не надто".

КНДР постачає РФ зброю для війни проти України

За даними розвідки США, стало відомо, що російські кораблі з серпня регулярно відвідували північнокорейський порт Расон. КНДР відправила РФ близько 2000 контейнерів зі зброєю.

Представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати висловлюють стурбованість військовим співробітництвом Росії та Північної Кореї.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Незабаром у WP повідомили, що Північна Корея могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.