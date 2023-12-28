Диктатор Кім Чен Ин наказав КНДР швидше готуватися до війни

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин почав вимагати від своєї армії, виробників боєприпасів і ядерної зброї прискорити підготовку до війни з США. Він б'є на сполох через “безпрецедентні конфронтаційні кроки з боку Вашингтона”.

КНДР посиленно готується до війни з США

Північнокорейські державні ЗМІ пишуть про те, що диктатор поставив бойові завдання для Народної армії та промисловості боєприпасів, ядерної зброї та секторів цивільної оборони для подальшого прискорення підготовки до війни.

Окрім того, повідомляється, що розмірковуючи про напрямки політики КНДР у 2024 році під час ключового засідання правлячої партії Кім Чен Ин також офіційно підтвердив, що його країна збирається посилювати стратегічне співробітництво з "антиімперіалістичними незалежними" державами.

Цілком можливо, він говорив саме про країну-агресорку РФ.

Кім також виклав економічні цілі на новий рік під час зустрічі, назвавши його "вирішальним роком" для виконання п'ятирічного плану розвитку країни, - пишуть журналісти. Поширити

Що важливо розуміти, багатоденні збори партійних і урядових чиновників протягом останнього часу проводилися в КНДР для того, щоб робити ключові політичні заяви.

Північна Корея вже має зброю, яка може уразити США

Як уже згадувалося раніше, 18 грудня КНДР вдалося запустити ракету класу МБР з дальністю польоту, здатною досягти будь-якої точки Сполучених Штатів.

Японська влада офіційно підтвердила, що ця ракета може подолати понад 15 000 км, а це означає, що вона може досягти будь-якої точки не лише Японії, а й США.