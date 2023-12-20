Білий дім попередив про спільний план Росії, Китаю та КНДР

Адміністрація американського лідера Джо Байден б'є на сполох на тлі зміцнення співпраці між Росією, Китаєм і КНДР. Як вважають у Білому домі, вказані диктатури зазіхають на чинний світовий порядок.

Що замислили РФ, Китай та КНДР

Першим з заявою з цього приводу виступив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Ми бачимо зростаюче прагнення РФ і Китаю, а також певною мірою і Північної Кореї, посилити й поліпшити свої зв'язки один із одним, – наголосив він. Поширити

Як вважає команда Джо Байдена, саме ці три диктатури просто зараз зазіхають на світовий порядок, який США та іншим членам міжнародної спільноти вдалося стабілізувати і запровадити після закінчення холодної війни.

Ми все ще віримо, що порядок, заснований на правилах, має значення і що є певні країни, які хотіли б діяти у спосіб, що суперечить цьому порядку, – зазначив представник Білого дому. Поширити

За словами Джона Кірбі, адміністрація Джо Байдена робить все можливе заради зміцнення союзів і партнерств США в Індо-Тихоокеанському регіоні до такого рівня, "якого не бачили за останні роки".

Окрім того, офіційний Вашингтон працює над покращенням і поглибленням співпраці в галузі безпеки з Південною Кореєю та Японією.

Що відомо про відносини США та Китаю

За словами американського посла у Китаї Ніколаса Бернса, він песимістично оцінює перспективи подальших відносин офіційних Вашингтона та Пекіна.

Однак дипломат все одно плекає надію на те, що вони не стануть причиною нового масштабного конфлікту.

Попри те, що нещодавно відбулися перемовини американського та китайського президентів, суттєвих зрушень у політиці країн не відбулося.

КНР продовжує свою співпрацю з Москвою, ігноруючи вимоги Білого дому.