Китай та Філіппіни звинуватили одне одного у морський атаці — відео

Між офіційними Пекіном та Манілою розгорівся новий публічний конфлікт після того, як берегова охорона Філіппіни звинуватили китайський корабель в атаці цивільного судна на півдні Південнокитайського моря з водомета, тоді як китайська влада почала звинувачувати Філіппіни в умисному тарані китайського судна.

Китай та Філіппіни обмінялись звинуваченнями в атаці на свої кораблі

Згідно з даними британських журналістів, інцидент стався в архіпелазі островів Спратлі (або Наньша).

Що важливо розуміти, з XX століття саме він є об'єктом претензій багатьох країн Південно-Азійського регіону, зокрема Пекіна та Маніли.

Китай має претензії на все Південнокитайське море, морську артерію, крізь яку проходить обʼєм торгівлі у понад 3 трлн дол кожного року. У 2016 році арбітражний суд визнав, що претензії Китаю не мають юридичної основи. Поширити

За словами представників китайської берегової охорони, після численних попереджень, філіппінські кораблі "незаконно увійшли у води, прилеглі до рифу Рен'ай на островах Наньша, без дозволу китайського уряду".

Regular RORE to BRP SIERRA MADRE this morning. BRP CABRA, Unaizah Mae 1, and M/L Kalayaan water cannoned by China Coast Guard. M/L Kalayaan suffered serious engine damage. Contrary to China Coast Guard disinformation, UM1 rammed by CCG vessel. pic.twitter.com/wOt55KVu8k — Jay Tarriela (@jaytaryela) December 10, 2023

Однак у влади Філіппін свій погляд на ситуацію, що склалася.

Як заявив речник берегової охорони Філіппін Джей Таррієла, судно "Калайян" зазнало серйозних пошкоджень двигуна.

Він також стверджує, що берегова охорона Китаю умисно поширює дезінформацію.

Ситуація на міжнародній арені продовжує загострюватися

Що важливо розуміти, наступного року дедалі більше країн у різних куточках світу мають намір збільшити витрати на оборону.

Російське вторгнення в Україну, американські витрати на оборону у понад 886 млрд дол та геополітична ситуація в світі спонукає збільшення витрат на оборону. Країни НАТО довгоочікувно підходять до позначки витрат на оборону у 2% від ВВП. Також витрати на оборону збільшують країн-сусіди Китаю: Японія, Тайвань, Філіппіни, - писало нещодавно видання The Economist. Поширити

За словами експертів, глобальне впровадження штучного інтелекту та новий максимум для відновлюваних джерел енергії входять у топ економічних трендів на 2024.