Лукашенко удруге за рік полетів до Китаю на зустріч з Сі Цзіньпіном

3 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирушив до Пекіна для переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Лукашенко поїхав у Китай

Це друга цьогорічна поїздка Лукашенка до Китаю.

Цього разу він прямував до Китаю з "робочим візитом", повідомляє державне інформаційне агентство БелТА.

У Пекіні відбудуться переговори глави білоруської держави з головою КНР Сі Цзіньпіном. На порядку денному – питання торговельно-економічної, інвестиційної та міжнародної співпраці, - повідомляє БелТА з посиланням на прес-службу Лукашенка. Поширити

Як повідомляли державні ЗМІ Китаю, під час офіційного візиту 28 лютого-2 березня його зустрічали збройним салютом і військовими почестями.

Після перших переговорів цього року Сі сказав, що китайсько-білоруська «дружба непорушна, і обидві сторони повинні постійно зміцнювати політичну взаємодовіру та залишатися справжніми друзями та хорошими партнерами».

Після зустрічі 1 березня і Лукашенко, і Сі закликали до «якнайшвидшої» мирної угоди для України.

Нагадаємо, що Лукашенко підтримав вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, дозволивши Москві використовувати свою територію для розв’язання війни.

Візит Путіна в Білорусь

23 листопада російський диктатор Володимир Путін прилетів у Мінськ, де зустрівся із Лукашенком.

Як пишуть білоруські ЗМІ, Путін прилетів у Мінськ на сесію Організації договору про колективну безпеку.

На зустрічі вони мали обговорити "актуальні проблеми міжнародної та регіональної безпеки".

Перед цим до Мінська вже прибули президенти Таджикистану та Киргизстану Емомалі Рахмон та Садир Жапаров.