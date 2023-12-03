Лукашенко второй раз за год полетел в Китай на встречу с Си Цзиньпином

3 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправился в Пекин для переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.
Лукашенко поехал в Китай
Это вторая нынешняя поездка Лукашенко в Китай.
В этот раз он направлялся в Китай с "рабочим визитом", сообщает государственное информационное агентство БелТА.
Как сообщали государственные СМИ Китая, во время официального визита 28 февраля-2 марта его встречали вооруженным салютом и военными почестями.
После первых переговоров в этом году Си сказал, что китайско-белорусская «дружба незыблема, и обе стороны должны постоянно укреплять политическое взаимодоверие и оставаться настоящими друзьями и хорошими партнерами».
После встречи 1 марта и Лукашенко, и Си призвали к «скорейшему» мирному соглашению для Украины.
Напомним, что Лукашенко поддержал вторжение России в Украину в феврале 2022 года, разрешив Москве использовать свою территорию для развязывания войны.
Визит Путина в Белоруссию
23 ноября российский диктатор Владимир Путин прилетел в Минск, где встретился с Лукашенко.
Как пишут белорусские СМИ, Путин прилетел в Минск на сессию Организации договора о коллективной безопасности.
На встрече они обсудили "актуальные проблемы международной и региональной безопасности".
Перед этим в Минск уже прибыли президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.
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