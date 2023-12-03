Лукашенко второй раз за год полетел в Китай на встречу с Си Цзиньпином

3 декабря самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко отправился в Пекин для переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.

Лукашенко поехал в Китай

Это вторая нынешняя поездка Лукашенко в Китай.

В этот раз он направлялся в Китай с "рабочим визитом", сообщает государственное информационное агентство БелТА.

В Пекине состоятся переговоры главы белорусского государства с главой КНР Си Цзиньпином. В повестке дня – вопросы торгово-экономического, инвестиционного и международного сотрудничества, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко. Поделиться

Как сообщали государственные СМИ Китая, во время официального визита 28 февраля-2 марта его встречали вооруженным салютом и военными почестями.

После первых переговоров в этом году Си сказал, что китайско-белорусская «дружба незыблема, и обе стороны должны постоянно укреплять политическое взаимодоверие и оставаться настоящими друзьями и хорошими партнерами».

После встречи 1 марта и Лукашенко, и Си призвали к «скорейшему» мирному соглашению для Украины.

Напомним, что Лукашенко поддержал вторжение России в Украину в феврале 2022 года, разрешив Москве использовать свою территорию для развязывания войны.

Визит Путина в Белоруссию

23 ноября российский диктатор Владимир Путин прилетел в Минск, где встретился с Лукашенко.

Как пишут белорусские СМИ, Путин прилетел в Минск на сессию Организации договора о коллективной безопасности.

На встрече они обсудили "актуальные проблемы международной и региональной безопасности".

Перед этим в Минск уже прибыли президенты Таджикистана и Кыргызстана Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров.