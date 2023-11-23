Лукашенко злится из-за действий Армении и называет их демаршем
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Политика
Дата публикации

Лукашенко злится из-за действий Армении и называет их демаршем

Лукашенко
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Источник:  online.ua

Белорусский диктатор Александр Лукашенко публично и жестко подверг критике отсутствие Армении во время заседания сессии Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Лукашенко озвучил Армении свои новые претензии

Как утверждает нелегитимный президент РБ, во время встречи члены ОДКБ обсуждали ситуацию на Кавказе и "некоторое недовольство одного из членов Совета коллективной безопасности".

Что важно понимать, приспешник Путин имел в виду неожиданное решение армянского лидера Никола Пашиняна проигнорировать саммите организации в Минске.

Мы пришли к единственному выводу, что проблемные вопросы всегда были и будут. Если мы их намерены решать, то их нужно решать за столом переговоров, не делать демарши без причин, без определенных причин, – публично выразил свое недовольство Лукашенко.

Как уже упоминалось ранее, 23 ноября российский диктатор Владимир Путин приехал с официальным визитом в Минск, где проходит сессия ОДКБ.

На мероприятии, как и было заявлено ранее, нет премьера Армении Никола Пашиняна.

По словам главы МИД РБ Сергея Олейника, решения в ОДКБ принимают консенсусом, и, несмотря на отсутствие армянской стороны, решения будут легитимными.

Почему ухудшились отношения между Арменией и РФ

Ситуация начала стремительно обостряться после молниеносной операции Азербайджана с целью возвращения Нагорного Карабаха под свой контроль.

По словам Никола Пашиняна, он возлагает на Кремль ответственность не только за то, что размещенные в Карабахе "миротворцы" были абсолютно пассивны, но и за откровенное подигрівание действиям Баку.

Команда Путина свирепствует из-за публичного возмущения официального Еревана.

В Министерстве иностранных дел РФ публично раскритиковало последние действия премьера Армении Никола Пашиняна и даже объявили о "развороте от России".

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