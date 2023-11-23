Лукашенко злится из-за действий Армении и называет их демаршем

Белорусский диктатор Александр Лукашенко публично и жестко подверг критике отсутствие Армении во время заседания сессии Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Лукашенко озвучил Армении свои новые претензии
Как утверждает нелегитимный президент РБ, во время встречи члены ОДКБ обсуждали ситуацию на Кавказе и "некоторое недовольство одного из членов Совета коллективной безопасности".
Что важно понимать, приспешник Путин имел в виду неожиданное решение армянского лидера Никола Пашиняна проигнорировать саммите организации в Минске.
Как уже упоминалось ранее, 23 ноября российский диктатор Владимир Путин приехал с официальным визитом в Минск, где проходит сессия ОДКБ.
На мероприятии, как и было заявлено ранее, нет премьера Армении Никола Пашиняна.
По словам главы МИД РБ Сергея Олейника, решения в ОДКБ принимают консенсусом, и, несмотря на отсутствие армянской стороны, решения будут легитимными.
Почему ухудшились отношения между Арменией и РФ
Ситуация начала стремительно обостряться после молниеносной операции Азербайджана с целью возвращения Нагорного Карабаха под свой контроль.
По словам Никола Пашиняна, он возлагает на Кремль ответственность не только за то, что размещенные в Карабахе "миротворцы" были абсолютно пассивны, но и за откровенное подигрівание действиям Баку.
Команда Путина свирепствует из-за публичного возмущения официального Еревана.
В Министерстве иностранных дел РФ публично раскритиковало последние действия премьера Армении Никола Пашиняна и даже объявили о "развороте от России".
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-