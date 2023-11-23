Лукашенко лютує через дії Вірменії та називає їх демаршем

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко публічно та жорстко розкритикував відсутність Вірменії під час засідання сесії Ради Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Лукашенко озвучив Вірменії свої нові претензії

Як стверджує нелегітимний президент РБ, під час зустрічі члени ОДКБ обговорювали ситуацію на Кавказі та "деяку незадоволеність одного з членів Ради колективної безпеки".

Що важливо розуміти, поплічник Путін мав на увазі неочікуване рішення вірменського лідера Нікола Пашиняна проігнорувати саміті організації в Мінську.

Ми дійшли єдиного висновку, що проблемні питання завжди були і будуть. Якщо ми їх маємо намір вирішувати, то їх треба вирішувати за столом переговорів, не робити демарші без причин, без певних причин, – публічно висловив своє невдоволення Лукашенко. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 23 листопада російський диктатор Володимир Путін приїхав з офіційним візитом у Мінськ, де відбувається сесія ОДКБ.

На заході, як і було заявлено раніше, немає прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна.

За словами глави МЗС РБ Сергія Олійника, рішення в ОДКБ ухвалюють консенсусом, і попри відсутність вірменської сторони, рішення будуть легітимними.

Чому погіршилися відносини між Вірменією та РФ

Ситуація почала стрімко загострюватися після блискавичної операція Азербайджану з метою повернення Нагірного Карабаху під свій контроль.

За словами Нікола Пашиняна, він покладає на Кремль відповідальність не лише за те, що розміщені у Карабаху "миротворці" були абсолютно пасивними, але й за відверте підігравання діям Баку.

Команда Путіна лютує через публічне обурення офіційного Єревана.

У Міністерстві закордонних справ РФ публічно розкритикувало останні дії прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна й навіть оголосили про "розворот від Росії".