Китай и Филиппины обвинили друг друга в морской атаке — видео

Между официальными Пекином и Манилой разгорелся новый публичный конфликт после того, как береговая охрана Филиппины обвинили китайский корабль в атаке гражданского судна на юге Южнокитайского моря с водомета, тогда как китайские власти начали обвинять Филиппины в умышленном таране китайского судна.
Китай и Филиппины обменялись обвинениями в атаке на свои корабли
Согласно данным британских журналистов, инцидент произошел в архипелаге островов Спратли (или Наньша).
Что важно понимать, с XX века именно он является объектом претензий многих стран Южно-Азиатского региона, в частности, Пекина и Манилы.
По словам представителей китайской береговой охраны, после многочисленных предупреждений, филиппинские корабли "незаконно вошли в воды, прилегающие к рифу Ренъай на островах Наньша, без разрешения китайского правительства".
Однако у властей Филиппин свой взгляд на сложившуюся ситуацию.
Как заявил спикер береговой охраны Филиппин Джей Тарриела, судно "Калайян" получило серьезные повреждения двигателя.
Он также утверждает, что береговая охрана Китая намеренно распространяет дезинформацию.
Ситуация на международной арене продолжает обостряться
Что важно понимать, в следующем году все больше стран в разных уголках мира намерены увеличить расходы на оборону.
По словам экспертов, глобальное внедрение искусственного интеллекта и новый максимум для возобновляемых источников энергии входят в топ экономических трендов на 2024 год.
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