Китай и Филиппины обвинили друг друга в морской атаке — видео

Между официальными Пекином и Манилой разгорелся новый публичный конфликт после того, как береговая охрана Филиппины обвинили китайский корабль в атаке гражданского судна на юге Южнокитайского моря с водомета, тогда как китайские власти начали обвинять Филиппины в умышленном таране китайского судна.

Китай и Филиппины обменялись обвинениями в атаке на свои корабли

Согласно данным британских журналистов, инцидент произошел в архипелаге островов Спратли (или Наньша).

Что важно понимать, с XX века именно он является объектом претензий многих стран Южно-Азиатского региона, в частности, Пекина и Манилы.

Китай имеет претензии на все Южнокитайское море, морскую артерию, через которую проходит объем торговли более чем в 3 трлн долл. каждый год. В 2016 году арбитражный суд признал, что претензии Китая не имеют юридического основания. Поделиться

По словам представителей китайской береговой охраны, после многочисленных предупреждений, филиппинские корабли "незаконно вошли в воды, прилегающие к рифу Ренъай на островах Наньша, без разрешения китайского правительства".

Regular RORE to BRP SIERRA MADRE this morning. BRP CABRA, Unaizah Mae 1, and M/L Kalayaan water cannoned by China Coast Guard. M/L Kalayaan suffered serious engine damage. Contrary to China Coast Guard disinformation, UM1 rammed by CCG vessel. pic.twitter.com/wOt55KVu8k — Jay Tarriela (@jaytaryela) December 10, 2023

Однако у властей Филиппин свой взгляд на сложившуюся ситуацию.

Как заявил спикер береговой охраны Филиппин Джей Тарриела, судно "Калайян" получило серьезные повреждения двигателя.

Он также утверждает, что береговая охрана Китая намеренно распространяет дезинформацию.

Ситуация на международной арене продолжает обостряться

Что важно понимать, в следующем году все больше стран в разных уголках мира намерены увеличить расходы на оборону.

Российское вторжение в Украину, американские расходы на оборону более чем в 886 млрд долл и геополитическая ситуация в мире побуждает к увеличению расходов на оборону. Страны НАТО долгожданно подходят к отметке расходов на оборону в 2% от ВВП. Также расходы на оборону увеличивают страны-соседи Китая: Япония, Тайвань, Филиппины, - писало недавно издание The Economist. Поделиться

По словам экспертов, глобальное внедрение искусственного интеллекта и новый максимум для возобновляемых источников энергии входят в топ экономических трендов на 2024 год.