За словами спікера МЗС Китаю Ван Веньбіня, офіційний Пекін буде вдаватися до контрзаходів проти американських компаній, які займаються продажем зброї Тайваню.

КНР підштовхує США до нового конфлікту

Заява китайського дипломатичного відомства пролунала після рішення Держдепу США стосовно продажу Тайваню засобів підтримки і обладнання на суму 300 мільйонів доларів.

Офіційний Пекін традиційно скаржиться на те, що Штати, мовляв, грубо порушують принцип "одного Китаю" і положення трьох спільних китайсько-американських комюніке, особливо комюніке від 17 серпня.

Речник МЗС КНР також запевняє, що це рішення офіційного Вашингтона підриває суверенітет і інтереси безпеки їхньої країни, є загрозою для миру і стабільності в Тайванській протоці, а також хибним сигналом для “сепаратистських” сил, що наполягають на незалежності Тайваню.

Китай знову вдається до погроз через Тайвань

Як стверджує Ван Веньбін, тайванське питання є винятково внутрішньою справою офіційного Пекіна, а китайська влада не збирається миритися з “іноземним втручанням”.

Він також додав, що незалежно від того, скільки зброї Штати передадуть Тайваню, це не змінить історичного курсу на возз'єднання Китаю і не послабить тверду волю китайського народу в захисті свого національного суверенітету і територіальної цілісності.