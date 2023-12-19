Китай начал угрожать США на фоне ситуации с Тайванем
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Политика
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Китай начал угрожать США на фоне ситуации с Тайванем

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Источник:  Xinhua

По словам спикера МИД Китая Ван Вэньбиня, официальный Пекин будет прибегать к контрмерам против американских компаний, которые занимаются продажей оружия Тайваню.

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Заявление китайского дипломатического ведомства прозвучало после решения Госдепа США о продаже Тайваню средств поддержки и оборудования на сумму 300 миллионов долларов.

Официальный Пекин традиционно жалуется на то, что Штаты якобы грубо нарушают принцип "одного Китая" и положения трех общих китайско-американских коммюнике, особенно коммюнике от 17 августа.

Представитель МИД КНР также уверяет, что это решение официального Вашингтона подрывает суверенитет и интересы безопасности их страны, является угрозой для мира и стабильности в Тайваньском проливе, а также ложным сигналом для "сепаратистских" сил, настаивающих на независимости Тайваня.

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Как утверждает Ван Вэньбин, тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом официального Пекина, а китайские власти не собираются мириться с "иностранным вмешательством".

Он также добавил, что независимо от того, сколько оружия Штаты передадут Тайваню, это не изменит исторического курса на воссоединение Китая и не ослабит жесткую волю китайского народа в защите своего национального суверенитета и территориальной целостности.

Мы призываем Соединенные Штаты серьезно относиться к своим обязательствам в вопросе “единого Китая” и не поддерживать независимость Тайваня, прекратить вооружать Тайвань и вызывать опасную тенденцию, прекратить создавать факторы, которые могут усилить напряженность в Тайванском проливе.

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