Белый дом предупредил про общий план России, Китая и КНДР

Администрация американского лидера Джо Байден бьет тревогу на фоне укрепления сотрудничества между Россией, Китаем и КНДР. Как считают в Белом доме, указанные диктатуры посягают на действующий мировой порядок.

Что задумали РФ, Китай и КНДР

Первым с заявлением по этому поводу выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Мы видим растущее стремление РФ и Китая, а также в определенной степени и Северной Кореи, усилить и улучшить свои связи друг с другом, – подчеркнул он. Поделиться

Как считает команда Джо Байдена, именно эти три диктатуры сейчас посягают на мировой порядок, который США и другим членам международного сообщества удалось стабилизировать после окончания холодной войны.

Мы все еще верим, что порядок, основанный на правилах, имеет значение но есть определенные страны, которые хотели бы действовать способом, противоречащим этому порядку, – отметил представитель Белого дома. Поделиться

По словам Джона Кирби, администрация Джо Байдена делает все возможное ради укрепления союзов и партнерств США в Индо-Тихоокеанском регионе до такого уровня, "которого не видели за последние годы".

Кроме того, официальный Вашингтон работает над улучшением и углублением сотрудничества в области безопасности с Южной Кореей и Японией.

Что известно об отношениях США и Китая

По словам американского посла в Китае Николаса Бернса, он пессимистически оценивает перспективы дальнейших отношений официальных Вашингтона и Пекина.

Однако дипломат все равно питает надежду на то, что они не станут причиной нового масштабного конфликта.

Несмотря на то, что недавно состоялись переговоры американского и китайского президентов, существенных подвижек в политике стран не произошло.

КНР продолжает свое сотрудничество с Москвой, игнорируя требования Белого дома.