Білий дім пригрозив КНДР "кінцем режиму" Кім Чен Ина

Команда американського лідера Джо Байдена публічно попередила КНДР про те, що застосування ядерної зброї Північною Кореєю призведе "до кінця режиму" Кім Чен Ина.
США пригрозили КНДР з метою стримування
Ця заява Білого дому була оприлюднена за підсумками другого засідання спільної ядерної консультативної групи США та Південної Кореї.
Адміністрація Джо Байдена вкотре звернула увагу на те, що вони не змінюють свою непохитну відданість надавати Республіці Корея (РК) розширене стримування, підкріплене повним спектром американських сил і засобів, зокрема й ядерні".
Окрім того, розпочалася розробка Сеулом і Вашингтоном спільних керівних принципів ядерної стратегії для стримування ядерної загрози з боку Північної Кореї.
КНДР продовжує залякувати міжнародну спільноту
Режим Кім Чен Ина багато разів повторював, що ніколи не відмовиться від своєї ядерної програми, оскільки нібито вважає її важливою для виживання свого режиму.
Що важливо розуміти, нещодавно КНДР успішно вивела на орбіту військовий супутник-шпигун.
За попередніми даними, це відбулося за сприяння Росії.
Окрім того, Північна Корея також почала стверджувати, що їй нібито вдалося отримати супутникові зображення військових об'єктів США й Південної Кореї.
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