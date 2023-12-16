Белый дом пригрозил КНДР "концом режима" Ким Чен Ына

Команда американского лидера Джо Байдена публично предупредила КНДР о том, что применение ядерного оружия Северной Кореей приведет к концу режима Ким Чен Ына.

США пригрозили КНДР с целью сдерживания

Это заявление Белого дома было обнародовано по итогам второго заседания совместной ядерной консультативной группы США и Южной Кореи.

Администрация Джо Байдена в очередной раз обратила внимание на то, что они не меняют свою непреклонную преданность предоставлять Республике Корея (РК) расширенное сдерживание, подкрепленное полным спектром американских сил и средств, в том числе ядерных.

Любая ядерная атака Северной Кореи против США или их союзников неприемлема и приведет к концу режима Кима, а американская сторона подтвердила, что любая ядерная атака КНДР против РК будет встречена быстрым, сокрушительным и решительным ответом, – отмечает Белый дом. Поделиться

Кроме того, началась разработка Сеулом и Вашингтоном общих руководящих принципов ядерной стратегии для сдерживания ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

КНДР продолжает запугивать международное сообщество

Режим Ким Чен Инна много раз повторял, что никогда не откажется от своей ядерной программы, поскольку якобы считает ее важной для выживания своего режима.

Что важно понимать, недавно КНДР успешно вывела на орбиту военный спутник-шпион.

По предварительным данным, это произошло при содействии России.

Северная Корея также начала утверждать, что ей якобы удалось получить спутниковые изображения военных объектов США и Южной Кореи.