Диктатор Ким Чен Ын приказал КНДР быстрее готовиться к войне
Категория
Мир
Дата публикации

Диктатор Ким Чен Ын приказал КНДР быстрее готовиться к войне

Ким Чен Ын
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Источник:  Reuters

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал от своей армии, производителей боеприпасов и ядерного оружия ускорить подготовку к войне с США. Он бьет тревогу из-за "беспрецедентных конфронтационных шагов со стороны Вашингтона".

КНДР усиленно готовится к войне с США

Северокорейские государственные СМИ пишут, что диктатор поставил боевые задачи для Народной армии и промышленности боеприпасов, ядерного оружия и секторов гражданской обороны для дальнейшего ускорения подготовки к войне.

Кроме того, сообщается, что, размышляя о направлениях политики КНДР в 2024 году, во время ключевого заседания правящей партии Ким Чен Ын также официально подтвердил, что его страна собирается усиливать стратегическое сотрудничество с "антиимпериалистическими независимыми" государствами.

Вполне возможно, он говорил именно о стране-агрессорке РФ.

Ким также изложил экономические цели на новый год во время встречи, назвав его "решающим годом" для выполнения пятилетнего плана развития страны, – пишут журналисты.

Что важно понимать, многодневное собрание партийных и правительственных чиновников в последнее время проводилось в КНДР для того, чтобы делать ключевые политические заявления.

У Северной Кореи уже есть оружие, которое может поразить США

Как уже упоминалось ранее, 18 декабря КНДР удалось запустить ракету класса МБР с дальностью полета, способной долететь до любой точки Соединенных Штатов.

Японские власти официально подтвердили, что эта ракета может преодолеть более 15 000 км, а это значит, что она может достичь любой точки не только Японии, но и США.

Полет длился 73 минуты. Ракета достигла максимальной высоты более 6 000 км и упала в море к западу от Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.

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