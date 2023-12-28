Диктатор Ким Чен Ын приказал КНДР быстрее готовиться к войне

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын потребовал от своей армии, производителей боеприпасов и ядерного оружия ускорить подготовку к войне с США. Он бьет тревогу из-за "беспрецедентных конфронтационных шагов со стороны Вашингтона".
КНДР усиленно готовится к войне с США
Северокорейские государственные СМИ пишут, что диктатор поставил боевые задачи для Народной армии и промышленности боеприпасов, ядерного оружия и секторов гражданской обороны для дальнейшего ускорения подготовки к войне.
Кроме того, сообщается, что, размышляя о направлениях политики КНДР в 2024 году, во время ключевого заседания правящей партии Ким Чен Ын также официально подтвердил, что его страна собирается усиливать стратегическое сотрудничество с "антиимпериалистическими независимыми" государствами.
Вполне возможно, он говорил именно о стране-агрессорке РФ.
Что важно понимать, многодневное собрание партийных и правительственных чиновников в последнее время проводилось в КНДР для того, чтобы делать ключевые политические заявления.
У Северной Кореи уже есть оружие, которое может поразить США
Как уже упоминалось ранее, 18 декабря КНДР удалось запустить ракету класса МБР с дальностью полета, способной долететь до любой точки Соединенных Штатов.
Японские власти официально подтвердили, что эта ракета может преодолеть более 15 000 км, а это значит, что она может достичь любой точки не только Японии, но и США.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-