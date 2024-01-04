Кремль домовляється з Іраном про балістичні ракети та вже отримує їх від КНДР — WSJ
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Кремль домовляється з Іраном про балістичні ракети та вже отримує їх від КНДР — WSJ

Іранські балістичні ракети
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Джерело:  The Wall Street Journal

Навесні цього року Росія може отримати від Ірану перші балістичні ракети. Наразі їх країні-агресорці вже передає Північна Корея. 

Що відомо про переговори РФ з Іраном щодо балістичних ракет

Сполучені Штати стурбовані тим, що російські переговори про придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються, - зазначив журналістам видання один з американських посадовців.

За словами джерел видання, перші іранські балістичні ракети малої дальності можуть бути відправлені Росії вже навесні цього року.

Однак американські посадовці дотримуються думки, що Москва та Тегеран ще не дійшли до завершення угоди.

Зокрема, співрозмовники видання зазначають, що Кремль особливо прагнув придбати іранські ракети в середині грудня минулого року, коли російська делегація прибула з візитом до іранського полігону, аби ознайомитись з ракетами та пов'язаним з ними обладнанням.

Ракети делегації Росії представили Повітряно-космічні сили (ПКС) Корпусу вартових ісламської революції Ірану (КВІР).

У тому ж числі мова йде й про ракети малої дальності Ababil.

Візит відбувся після приїзду міністра оборони Росії Сергія Шойгу до штаб-квартири ПКС КВІР, яка розташована в Тегерані. Під час візиту він оглянув виставку ракет Ababil та інших ракетних систем.

Зокрема Шойгу зустрівся з начальником штабу збройних сил Ірану Мохаммадом Багері й заявив про розвиток російсько-іранських відносин.

Що відомо про поставки балістичних ракет до РФ з КНДР

Американські посадовці зазначають, що іранські балістичні ракети стануть доповненням для злочинної армії РФ, яка вже отримує ракетні пускові установки та кілька десятків різних типів крилатих ракет від КНДР різної дальності.

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