Іранський флот отримав небезпечні далекобійні ракети — Reuters

Що відомо про отримані Іраном ракети

Глава ВМС Ірану Шахрама Ірані зазначив, що крилата ракета Talaeiyeh має дальність польоту понад 1000 км і є "розумною" ракетою, яка може змінювати цілі в середині місії".

Він також додав, що розвідувальні гелікоптери, безпілотники та морські крилаті ракети були серед нових видів озброєння, доданих до арсеналу ВМС. За його словами, "все це обладнання було розроблено і вироблено іранською військовою промисловістю".

Агентство зазначає, що хоча західні військові аналітики стверджують, що Іран іноді перебільшує свої можливості, ракети та безпілотники іранського виробництва є ключовим елементом військової техніки Тегерана.

Атака іранського безпілотника на танкер в Індійському океані

У суботу, 23 грудня, випущений з території Ірану безпілотник атакував танкер CHEM PLUTO під прапором Ліберії в Індійському океані, що перевозив хімікати. На борту спалахнула пожежа, яку оперативно загасили. Обійшлося без жертв.

У Пентагоні підтвердили інцидент і зазначили, що це вже сьома атака Ірану на комерційне судноплавство з 2021 року.

Удар в Індійському океані був нанесений на тлі того, що підтримувані Іраном повстанці-хусити в Ємені за останні чотири тижні здійснили понад 100 нападів на десяток комерційних і торгових суден, що прямували через Червоне море.