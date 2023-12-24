США звинуватили Іран в атаці дрона на танкер з хімічними продуктами біля Індії

В Міноборони США підтвердили, що атаку на танкер Chem Pluto під прапором Ліберії поблизу узбережжя Індії здійснив безпілотник, запущений з території Ірану.

Що відомо про причетність Ірану до атаки на танкер із хімічними продуктами

За словами представників Пентагону, внаслідок атаки танкер зазнав структурних пошкоджень.

В Міноборони США підкреслили, що судно Chem Pluto було атаковано одностороннім ударним БпЛА, запущеним з території Ірану.

Зокрема, це можна вважати першим випадком, коли США публічно звинуватили Іран в атаках на цивільне судно.

У заяві Пентагону йдеться, що Chem Pluto, "танкер-хімовоз під прапором Ліберії, належить Японії і під керуванням Нідерландів", був атакований в суботу. Удар спричинив структурні пошкодження.

Інцидент відбувся за 370 км на південний захід від міста Веравал в індійському штаті Гуджарат. Ці дані, як йдеться у повідомленні, підтверджує Морське торговельне управління Великої Британії

У компанії Ambrey, яка займається морською безпекою, повідомили, що подія є першою в своєму роді так далеко від Ємену.

Ця ж організація також заявила, судно прямувало з Саудівської Аравії до Індії і було пов'язане з Ізраїлем.

Що відомо про дії США у Червоному морі у відповідь на атаки єменських хуситів

19 грудня міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про початок операції Prosperity Guardian проти хуситів.

Пентагон назвав Червоне море критично важливим водним шляхом. Завдяки йому здійснюється дотримання принципів свободи судноплавства.

Це головний комерційний коридор, який сприяє міжнародній торгівлі. Країни, які прагнуть підтримувати основоположний принцип свободи судноплавства, повинні об’єднатися, щоб впоратися з проблемою, яку створює цей недержавний суб’єкт.