США обвинили Иран в атаке дрона на танкер с химическими продуктами вблизи Индии

В Минобороны США подтвердили, что атаку на танкер Chem Pluto под флагом Либерии у побережья Индии совершил беспилотник, запущенный с территории Ирана.

Что известно о причастности Ирана к атаке на танкер с химическими продуктами

По словам представителей Пентагона, в результате атаки танкер получил структурные повреждения.

В Минобороны США подчеркнули, что судно Chem Pluto было атаковано односторонним ударным БпЛА, запущенным с территории Ирана.

В частности это можно считать первым случаем, когда США публично обвинили Иран в атаках на гражданское судно.

В заявлении Пентагона говорится, что Chem Pluto, "танкер-химовоз под флагом Либерии, принадлежащий Японии и под управлением Нидерландов", был атакован в субботу. Удар нанес структурные повреждения.

Инцидент произошел в 370 км юго-западнее города Веравал в индийском штате Гуджарат. Эти данные, как говорится в сообщении, подтверждает Морское торговое управление Великобритании.

В компании Ambrey, занимающейся морской безопасностью, сообщили, что событие является первым в своем роде так далеко от Йемена.

Эта же организация также заявила, что судно следовало из Саудовской Аравии в Индию и было связано с Израилем.

Что известно о действиях США в Красном море в ответ на атаки йеменских хуситов

19 декабря министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале операции Prosperity Guardian против хуситов.

Пентагон назвал Красное море критически важным водным путём. Благодаря ему осуществляется соблюдение принципов свободы судоходства.

Это главный коммерческий коридор, способствующий международной торговле. Страны, стремящиеся поддерживать основополагающий принцип свободы судоходства, должны объединиться, чтобы справиться с проблемой, которую создает этот негосударственный субъект.