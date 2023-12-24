Иранский ударный беспилотник в субботу поразил находившийся в Индийском океане танкер с химикатами.

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

Теплоход CHEM PLUTO, танкер-химовоз под флагом Либерии, принадлежащий Японии и управляемый Нидерландами, был поражен ударным беспилотником в субботу примерно в 10 утра по местному времени в Индийском океане, в 200 морских милях от побережья Индии.

Жертв нет, а пожар на борту танкера потушили.

Центральное командование ВМС США поддерживает связь с потерпевшим удар. По словам ведомства, никаких кораблей ВМС США не было поблизости.

Индийская береговая охрана сообщила в социальных сетях, что на борту судна находится 21 член экипажа и что "судно начало движение в направлении Мумбаи".

Удар в Индийском океане был нанесен на фоне того, что поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене за последние четыре недели совершили более 100 нападений на десяток коммерческих и торговых судов, следовавших через Красное море.

Что известно об атаке американских баз

Ирак и Сирия четыре раза атаковали войска США в течение нескольких часов.

23 ноября американские войска подверглись атакам с использованием ракет и беспилотников. По словам неназванного представителя военных, обошлось без потерь среди личного состава и повреждений инфраструктуры.

Говоря на условиях анонимности, чиновник сказал, что американские и международные силы были атакованы на двух объектах на северо-востоке Сирии с помощью нескольких ракет и беспилотника одностороннего действия, передали журналисты. Поделиться

В Ираке беспилотники были запущены по авиабазе Айн-аль-Асад к западу от Багдада и по базе США вблизи аэропорта Эрбиль на севере.

Ранее в тот же день о нападениях на эти места заявляла группа, называющая себя исламским сопротивлением. Аналитики предполагают, что в ней соединены несколько иракских вооруженных групп, связанных с Ираном.

В СМИ подчеркнули, что атаки произошли на следующий день после удара США по военизированной группировке Катаиб Хезболла. Его представители заявляли, что в результате нападения американских войск погибли восемь бойцов. Ирак осудил действия как эскалацию и нарушение суверенитета.

Официальные лица США ответили, что США нанесли удары по группам Ирана после эскалации их атак, нацеленных на американские и международные силы. По словам неназванного чиновника, с 17 октября в Ираке произошло 36 нападений, а в Сирии - 37.