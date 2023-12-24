Іранський ударний безпілотник в суботу вразив танкер з хімікатами, що перебував в Індійському океані.

Іранський безпілотник вразив танкер з хімікатами в Індійському океані

Теплохід CHEM PLUTO, танкер-хімовоз під прапором Ліберії, що належить Японії і управляється Нідерландами, був вражений ударним безпілотником у суботу приблизно о 10 ранку за місцевим часом в Індійському океані, за 200 морських миль від узбережжя Індії.

Жертв немає, а пожежу на борту танкера загасили.

Центральне командування ВМС США підтримує зв'язок з кораблем, що зазнав удару. За словами відомства, жодних кораблів ВМС США поблизу не було.

Індійська берегова охорона повідомила в соціальних мережах, що на борту судна перебуває 21 член екіпажу і що "судно почало рух у напрямку Мумбаї".

Удар в Індійському океані був нанесений на тлі того, що підтримувані Іраном повстанці-хусити в Ємені за останні чотири тижні здійснили понад 100 нападів на десяток комерційних і торгових суден, що прямували через Червоне море.

Що відомо про атаку американських баз

Ірак та Сирія чотири рази атакували війська США протягом кількох годин.

23 листопада американські війська зазнали атак з використанням ракет та безпілотників. Зі слів неназваного представника військових, обійшлося без втрат серед особового складу та пошкоджень інфраструктури.

Говорячи на умовах анонімності, чиновник сказав, що американські та міжнародні сили були атаковані на двох об’єктах на північному сході Сирії за допомогою кількох ракет і безпілотника односторонньої дії, — передали журналісти. Поширити

В Іраку безпілотники були запущені по авіабазі Айн-аль-Асад на захід від Багдада та по базі США поблизу аеропорту Ербіль на півночі.

Раніше того ж дня про напади на ці місця заявляла група, яка називає себе Ісламським опором. Аналітики припускають, що в ній поєднані кілька іракських збройних груп, пов’язаних з Іраном.

У ЗМІ підкреслили, що атаки відбулися наступного дня після удару США по воєнізованому угрупуванню Катаїб Хезболла. Його представники заявляли, що внаслідок нападу американських військ загинули восьмеро бійців. Ірак засудив дії як ескалацію та порушення суверенітету.

Офіційні особи США відповіли, що США завдали ударів по групах Ірану після ескалації їхніх атак, націлених на американські й міжнародні сили. Зі слів неназваного чиновника, з 17 жовтня в Іраку відбулося 36 нападів, а в Сирії — 37.