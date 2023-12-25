Иранский флот получил опасные дальнобойные ракеты – Reuters

Военно-морской флот Ирана получил крылатые ракеты с дальностью полета 1000 км, а также разведывательные вертолеты.
Что известно о полученных Ираном ракетах
Глава ВМС Ирана Шахрама Иране отметил, что крылатая ракета Talaeiyeh имеет дальность полета более 1000 км и является "умной" ракетой, которая может изменять цели внутри миссии".
Он также добавил, что разведывательные вертолеты, беспилотники и морские крылатые ракеты были среди новых видов вооружения, добавленных в арсенал ВМС. По его словам, "все это оборудование было разработано и произведено иранской военной промышленностью".
Агентство отмечает, что, хотя западные военные аналитики утверждают, что Иран иногда преувеличивает свои возможности, ракеты и беспилотники иранского производства являются ключевым элементом военной техники Тегерана.
Атака иранского беспилотника на танкере в Индийском океане
В субботу, 23 декабря, выпущенный с территории Ирана беспилотник атаковал перевозивший химикаты танкер CHEM PLUTO под флагом Либерии в Индийском океане. На борту вспыхнул пожар, оперативно потушенный. Обошлось без жертв.
В Пентагоне подтвердили инцидент и отметили, что это уже седьмая атака Ирана на коммерческое судоходство с 2021 года.
Удар в Индийском океане был нанесен на фоне того, что поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене за последние четыре недели совершили более 100 нападений на десяток коммерческих и торговых судов, следовавших через Красное море.
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