Иранский флот получил опасные дальнобойные ракеты – Reuters

Военно-морской флот Ирана получил крылатые ракеты с дальностью полета 1000 км, а также разведывательные вертолеты.

Что известно о полученных Ираном ракетах

Глава ВМС Ирана Шахрама Иране отметил, что крылатая ракета Talaeiyeh имеет дальность полета более 1000 км и является "умной" ракетой, которая может изменять цели внутри миссии".

Он также добавил, что разведывательные вертолеты, беспилотники и морские крылатые ракеты были среди новых видов вооружения, добавленных в арсенал ВМС. По его словам, "все это оборудование было разработано и произведено иранской военной промышленностью".

Агентство отмечает, что, хотя западные военные аналитики утверждают, что Иран иногда преувеличивает свои возможности, ракеты и беспилотники иранского производства являются ключевым элементом военной техники Тегерана.

Атака иранского беспилотника на танкере в Индийском океане

В субботу, 23 декабря, выпущенный с территории Ирана беспилотник атаковал перевозивший химикаты танкер CHEM PLUTO под флагом Либерии в Индийском океане. На борту вспыхнул пожар, оперативно потушенный. Обошлось без жертв.

В Пентагоне подтвердили инцидент и отметили, что это уже седьмая атака Ирана на коммерческое судоходство с 2021 года.

Удар в Индийском океане был нанесен на фоне того, что поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы в Йемене за последние четыре недели совершили более 100 нападений на десяток коммерческих и торговых судов, следовавших через Красное море.