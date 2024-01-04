Кремль договаривается с Ираном о баллистических ракетах и уже получает их от КНДР — WSJ

Весной этого года Россия может получить от Ирана первые баллистические ракеты. В настоящее время их стране-агрессорцы уже передает Северная Корея.
Что известно о переговорах РФ с Ираном по баллистическим ракетам
По словам источников, первые иранские баллистические ракеты малой дальности могут быть отправлены России уже весной этого года.
Однако американские чиновники придерживаются мнения, что Москва и Тегеран еще не пришли к завершению соглашения.
В частности, собеседники издания отмечают, что Кремль особенно стремился приобрести иранские ракеты в середине декабря прошлого года, когда российская делегация прибыла с визитом в иранский полигон, чтобы ознакомиться с ракетами и связанным с ними оборудованием.
Ракеты делегации России представили Воздушно-космические силы (ПКС) Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).
В том же числе идет речь и о ракетах малой дальности Ababil.
Визит состоялся по приезду министра обороны России Сергея Шойгу в штаб-квартиру ПКС КСИР, расположенную в Тегеране. В ходе визита он осмотрел выставку ракет Ababil и других ракетных систем.
В частности, Шойгу встретился с начальником штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери и заявил о развитии российско-иранских отношений.
Что известно о поставках баллистических ракет в РФ из КНДР
Американские чиновники отмечают, что иранские баллистические ракеты станут дополнением для преступной армии РФ, уже получающей ракетные пусковые установки и несколько десятков разных типов крылатых ракет от КНДР разной дальности.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-