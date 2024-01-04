Кремль договаривается с Ираном о баллистических ракетах и уже получает их от КНДР — WSJ

Весной этого года Россия может получить от Ирана первые баллистические ракеты. В настоящее время их стране-агрессорцы уже передает Северная Корея.

Что известно о переговорах РФ с Ираном по баллистическим ракетам

Соединенные Штаты обеспокоены тем, что российские переговоры о приобретении баллистических ракет малой дальности у Ирана активно продвигаются, – отметил журналистам издание один из американских чиновников. Поделиться

По словам источников, первые иранские баллистические ракеты малой дальности могут быть отправлены России уже весной этого года.

Однако американские чиновники придерживаются мнения, что Москва и Тегеран еще не пришли к завершению соглашения.

В частности, собеседники издания отмечают, что Кремль особенно стремился приобрести иранские ракеты в середине декабря прошлого года, когда российская делегация прибыла с визитом в иранский полигон, чтобы ознакомиться с ракетами и связанным с ними оборудованием.

Ракеты делегации России представили Воздушно-космические силы (ПКС) Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

В том же числе идет речь и о ракетах малой дальности Ababil.

Визит состоялся по приезду министра обороны России Сергея Шойгу в штаб-квартиру ПКС КСИР, расположенную в Тегеране. В ходе визита он осмотрел выставку ракет Ababil и других ракетных систем.

В частности, Шойгу встретился с начальником штаба вооруженных сил Ирана Мохаммадом Багери и заявил о развитии российско-иранских отношений.

Что известно о поставках баллистических ракет в РФ из КНДР

Американские чиновники отмечают, что иранские баллистические ракеты станут дополнением для преступной армии РФ, уже получающей ракетные пусковые установки и несколько десятков разных типов крылатых ракет от КНДР разной дальности.