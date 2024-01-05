КНДР обстріляла з артилерії морський кордон з Південною Кореєю

Військові Північної Кореї з 9:00 до 11:00 (за місцевим часом) 5 січня провели артилерійські стрільби з двох позицій: із мису Джансан та мису Донсан. Снаряди влучили в морську буферну зону на північ від північної обмежувальної лінії, де-факто морського кордону між двома Кореями.

КНДР провокує Південну Корею: обстріли буферної зони

Північна Корея 5 січня вранці провела артилерійські стрільби поблизу кордону з Південною Кореєю і випустила близько 200 артилерійських снарядів у води Жовтого моря біля свого західного узбережжя.

Про це з посиланням на Об’єднаний комітет начальників штабів (JCS) Республіки Корея повідомляє Yonhap.

Військові КНДР із 9:00 до 11:00 (за місцевим часом) провели артилерійські стрільби з двох позицій: із мису Джансан, що на північ від найпівнічнішого південнокорейського острова Пенгньон, та мису Донсан, який лежить північніше від західного прикордонного острова Півдня Йонпьон, – заявили у Сеулі. Поширити

Снаряди влучили в морську буферну зону на північ від північної обмежувальної лінії, де-факто морського кордону між двома Кореями. Така буферна зона була встановлена відповідно до міжкорейської військової угоди від 19 вересня 2018 року, покликаної зменшити напруженість на кордоні.

Через обстріли місцева влада західного прикордонного острова Йонпьон, на прохання південнокорейських військових, наказала цивільним особам екстрено евакуюватись до укриттів.

КНДР в односторонньому порядку розірвала угоду минулого листопада після того, як Сеул частково призупинив її дію на знак протесту проти запуску Пхеньяном військового супутника-шпигуна.

Стрільби також відбулися після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин визначив міжкорейські зв’язки як відносини «між двома ворожими одна одній державами» і закликав армію КНДР активізувати підготовку до «придушення всієї території Південної Кореї».

Пхеньян наразі не коментує проведення артилерійських стрільб на кордоні з Південною Кореєю.

КНДР стверджує, що може стерти з лиця землі Південну Корею та США

Як повідомляють державні ЗМІ Північної Кореї, нові гучні погрози Кім Чен Ина пролунали під час його зустрічі з вищим офіцерським складом армії КНДР.

Диктатор виріши проаналізувати ситуацію з безпекою на Корейському півострові й дійшов висновку, що вона нібито щоденно наближається до межі збройного конфлікту.

На тлі цього Кім Чен Ин вкотре почав наполягати на "подальшому загостренні заповітного меча для захисту безпеки й миру КНДР".

Чим динамічніше розвивається корейська революція, тим відчайдушніше американські імперіалісти і клан Республіки Корея (офіційна назва Південної Кореї. – ред.) намагаються її зупинити, – цинічно збрехав диктатор. Поширити

Окрім того, наголошується, що Кім Чен Ин закликав до смертельного удару та тотального знищення вказаних країн, якщо вони, мовляв, наважаться на “військову конфронтацію й провокацію проти КНДР".

За його словами, Північна Корея повинна буде мобілізувати всі найжорсткіші сили і засоби, “не вагаючись ні на хвилину".