КНДР обстреляла из артиллерии морскую границу с Южной Кореей
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КНДР обстреляла из артиллерии морскую границу с Южной Кореей

КНДР
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Источник:  Yonhap

Военные Северной Кореи с 9.00 до 11.00 (по местному времени) 5 января провели артиллерийские стрельбы с двух позиций: с мыса Джансан и мыса Донсан. Снаряды попали в морскую буферную зону севернее северной ограничительной линии, де-факто морской границы между двумя Кореями.

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Северная Корея 5 января утром провела артиллерийские стрельбы у границы с Южной Кореей и выпустила около 200 артиллерийских снарядов в воды Желтого моря у своего западного побережья.

Об этом со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (JCS) Республики Корея сообщает Yonhap.

Военные КНДР с 9:00 до 11:00 (по местному времени) провели артиллерийские стрельбы с двух позиций: с мыса Джансан, что к северу от северного южнокорейского острова Пенгньон, и мыса Донсан, который лежит севернее западного пограничного острова заявили в Сеуле.

Снаряды попали в морскую буферную зону севернее северной ограничительной линии, де-факто морской границы между двумя Кореями. Такая буферная зона была установлена в соответствии с межкорейским военным соглашением от 19 сентября 2018 года, призванным уменьшить напряженность на границе.

Из-за обстрелов местные власти западного пограничного острова Йонпен, по просьбе южнокорейских военных, приказали гражданским лицам экстренно эвакуироваться в укрытия.

КНДР в одностороннем порядке разорвала соглашение прошлого ноября после того, как Сеул частично приостановил его действие в знак протеста против запуска Пхеньяном военного спутника-шпиона.

Стрельбы также произошли после того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын определил межкорейские связи как отношения «между двумя враждебными друг другу государствами» и призвал армию КНДР активизировать подготовку к «подавлению всей территории Южной Кореи».

Пхеньян пока не комментирует проведение артиллерийских стрельб на границе с Южной Кореей.

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Как сообщают государственные СМИ Северной Кореи, новые громкие угрозы Ким Чен Ына раздались во время его встречи с высшим офицерским составом армии КНДР.

Диктатор решил проанализировать ситуацию с безопасностью на Корейском полуострове и пришел к выводу, что он якобы ежедневно приближается к границе вооруженного конфликта.

На фоне этого Ким Чен Ын в очередной раз начал настаивать на "дальнейшем обострении заветного меча для защиты безопасности и мира КНДР".

Чем динамичнее развивается корейская революция, тем отчаяннее американские империалисты и клан Республики Корея (официальное название Южной Кореи – ред.) пытаются ее остановить, – цинично солгал диктатор.

Кроме того, отмечается, что Ким Чен Ын призвал к смертельному удару и тотальному уничтожению указанных стран, если они, мол, отважатся на "военную конфронтацию и провокацию против КНДР".

По его словам, Северная Корея должна будет мобилизовать все самые жесткие силы и средства, "не колеблясь ни на минуту".

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