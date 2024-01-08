ПС вночі збили всі російські дрони на Одещині та Миколаївщині

Ефективно спрацювали Повітряні сили ЗСУ на півдні України у ніч проти 8 січня. Усі 8 ударних дронів, які РФ направила у цей регіон країни, було ліквідовано.

ПС знищили запущені РФ по півдню України дрони

У ніч на 8 січня над південними областями України було збито всі 8 ударних дронів. Однак в Одеському районі виникла пожежа через уламки.

Про це повідомили Сили оборони півдня України у Telegram.

Сили оборони півдня повідомляють, що вночі складом своїх підрозділів ППО збили всі 8 ворожих дронів типу Shahed-131/136, які росіяни спрямували з акваторії Чорного моря по Одещині і Миколаївщині.

7 безпілотників захисники неба зі складу повітряного командування "Південь", угруповання різнорідних сил ВМС та МВГ інших складових Сил оборони знищили саме на Одещині, ще 1 – на Миколаївщині. Поширити

Уламки одного зі збитих БпЛА впали на відкритій території Одеського району, спричинивши пожежу. Вогонь було оперативно приборкано. Руйнувань та постраждалих немає.

Сили ППО озвучили результати своєї роботи

Як зазначають військові, у ніч на 7 січня окупанти атакували 28-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ – РФ та трьома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини.

Основні напрямки удару – південь та схід.

Повітряні сили зазначають, що 21 ворожий БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Протиповітряна оборона працювала у межах Запорізької, Миколаївської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької та Черкаської областей.